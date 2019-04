Numerosas obras sociales evaden la entrega gratuita de anticonceptivos

La Ley Nacional 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable establece la entrega gratuita de métodos anticonceptivos no solo en el ámbito de la salud pública, sino también a través de las obras sociales y prepagas. Sin embargo, muchas de ellas niegan esta posibilidad a sus usuarios, argumentando que el plan que les brinda cobertura no la contempla, o directamente no informando sobre este derecho.

Algunas prestadoras privadas argumentan que el Programa Médico Obligatorio (PMO) establece una cobertura del 40% para medicamentos ambulatorios, y el beneficiario debe abonar el restante 60%. Sin embargo, el entonces Ministerio de Salud publicó en el Boletín Oficial del 15 de abril de 2004 la Resolución 310, que determina que "tendrán cobertura del 100% para los beneficiarios, a cargo del Agente del Seguro de Salud, los medicamentos de uso anticonceptivo incluidos en los Anexos III y IV y que se encuentran explícitamente comprendidos en la norma de aplicación emergente de la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable". Para acceder a este beneficio, deben contar con la prescripción médica del anticonceptivo con el nombre genérico, y en sus correspondientes formas farmacéuticas.

El mismo alcance tienen los "anticonceptivos intrauterinos, dispositivos de cobre". Desde la ONG nacional Protectora Asociación Defensa al Consumidor aclararon que "esto incluye tanto el costo del dispositivo como su colocación, no estando previsto en la normativa el cobro de coseguro o copago alguno". También se deben suministrar en forma gratuita, según la Resolución que modificó la Resolución 201 del año 2002, los "condones con o sin espermicidas, diafragmas y espermicidas". A partir de diciembre 2006 se contempló también la cobertura gratuita de Anticoncepción Quirúrgica (ligadura tubaria y vasectomía), y en marzo 2007 se incluyó en el PMO la Anticoncepción Hormonal de Emergencia.

La médica ginecólogo Romina Spoturno, quien atiende en los ámbitos privado y público, a cargo de una consejería en el hospital materno infantil San Roque destinada a niños, niñas y adolescentes, recordó que en Entre Ríos rige la ley 9.501 de Salud Sexual y Reproductiva y Educación Sexual, que adhiere a la ley nacional 25.673, y señaló que a pesar de que debe garantizarse la cobertura del 100% tanto en los hospitales como en las obras sociales y en la prepagas, no siempre se cumple. En este marco, recordó que la anticoncepción es un derecho humano universal, tal como lo señala la Organización de las Naciones Unidas. "Hay pacientes de Iosper a las que les han dicho, aun llevando la ley, que la cobertura gratuita es para el sistema público nomás. También están las obras sociales que tienen sus listas de los anticonceptivos que cubren, pero no incluyen el dispositivo subdérmico", dijo, en referencia al método cuya efectividad dura dos años y es una opción para evitar embarazos no planificados en las adolescentes, que también está contemplado en el PMO, ya que una vez que el Estado ofrece un medicamento, método o tecnología y lo incluye en su canasta básica y en el marco de un programa específico, por ley inmediatamente deben las prepagas y obras sociales incluirlo como prestación obligatoria a sus beneficiarios.

Lucía Grimalt, responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia, señaló que el Estado entrerriano está proveyendo de los implantes subdérmicos, priorizando en este caso la población adolescente: en 2018 se implantaron en los centros de salud y hospitales públicos de la provincia 4.309 a mujeres de 13 a 19 años, con una extensión hasta los 24 años. En el hospital San Roque de Paraná se colocan unos 50 por mes, con previa consulta en la consejería de Alta Conjunta. También garantiza los demás métodos que establece la ley 25.673, sobre cuyo uso se informa en las consejerías de los hospitales y centros de salud, donde se evalúa con el o la consultante cuál es el adecuado para su caso en el momento actual de su vida, y se realiza un seguimiento.

Atento a la difícil situación económica que afecta a la mayoría de las personas, y ante la negativa de muchas obras sociales de suministrar de manera gratuita algún método anticonceptivo, Grimalt señaló que advierten que más gente que tenía o tiene obra social recurre al sector público: "Lo estamos notando, porque queda en el registro que están concurriendo personas que tenían su obra social y ya no la tienen más; y además que van muchas usuarias, fundamentalmente las adolescentes, para colocarse el implante subdérmico que la obra social debería reconocer y que no lo están haciendo. Entonces se lo quieren poner en el centro de salud".

"Se atienden todos los casos que van a colocarse al implante subdérmico, pero además de la dificultad de que la obra social se niega a reconocerlo y es muy caro, nos encontramos con que la persona que va al centro de salud después vuelve al sector privado y no podemos hacer un seguimiento, y lo que nos interesa es garantizar que acceda al servicio completo de salud sexual y reproductiva, que va más allá de entregar un anticonceptivo", explicó la funcionaria, recordó: "Toda la canasta de los métodos anticonceptivos están incluidos en el PMO, mediante distintas resoluciones que garantizan el 100% de su cobertura por obras sociales y prepagas nacionales, y del seguro nacional de Salud".

Por otra parte, ante este aumento de la demanda, aclaró que si bien en todos los casos el Programa garantiza el acceso a los anticonceptivos, desde hace dos años Nación está enviando menor cantidad de anticonceptivos con levonergestrel, y resultan insuficientes para cubrir a toda la población bajo programa que va cada mes a solicitarlos a un centro de salud. "Lo estamos resolviendo y cada centro de salud lo esta comprando con partidas propias, que significa un desembolso importante en las arcas del Estado", afirmó por último.













Pocos reclamos frente a un incumplimiento frecuente