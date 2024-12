"No hay duda de que hubo una mala administración en Iosper", dijo la subinterventora

MARINA ALEGRE.mp3

En cuanto a las irregularidades con las que se encontraron al asumir el mando de la obra social provincial, señaló: "Hay cosas que no son necesariamente ilícitos, pero sí son procesos administrativos que terminan en un gasto mayor. Por ejemplo, cuando no hay una rápida respuesta al afiliado, se termina en un amparo".

"No hay duda de que en Iosper hubo una mala administración porque sino no habría este déficit. A esa mala administración se le suma el aumento de los costos de los medicamentos. Estamos seguros que con una administración diferente no se tendría ese déficit y se mejorarían mucho la prestaciones", enfatizó.

Alegre sostuvo que detectaron situaciones particulares en compras a proveedores, aunque evitó dar detalles precisos. "Por ejemplo, si se compraba el agua a 1.000 pesos y al lado lo vendían a ochocientos es evidente que los circuitos administrativos repercutieron en el déficit", se limitó a explicar.

No obstante, aclaró que como interventores no promoverán una denuncia judicial contra los integrantes del directorio obrero, que cesó en sus funciones. "Eso será cuestión de que quienes tengan que investigar, lo hagan. Nosotros hacemos un saneamiento de la obra social para lograr un equilibrio en lo económico y prestacional. También nos ocuparemos del reclamo de los profesionales con el nomenclador que está desactualizado y veremos cómo se está gastando y si se pude gastar menos", manifestó.

En esa línea, remarcó que como autoridades interventoras su accionar se limita a "tomar medidas administrativas internas", las cuales serán anunciadas a su tiempo por el gobernador. "Desde el primer momento se están tomando medidas para solucionar los problemas de los afiliados y de los prestadores", subrayó.

Rechazo de los gremios

La intervención del Iosper fue repudiada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Asociación del Personal Legislativo (APLER) y la Federación Entrerrianas de Sindicatos Municipales de Entre Ríos (FESTRAM), entre otros. En tanto, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) fue más cauta: manifestó su desacuerdo pero llamó al gobierno a abrir un canal de diálogo.

Consultada sobre la reacción de los sindicatos, la subinterventora sostuvo que "el directorio manifestó no estar de acuerdo con la intervención, pero también informaron que no iban a hacer ningún procedimiento legal".

"Nosotros no pretendemos quedarnos acá, sino sólo los seis meses que manda la Ley", aseguró y añadió que si bien la Ley define que la intervención es de seis meses "si es necesario se podría prorrogar un tiempo más". "Lo cierto es que una vez terminado el tiempo de seis meses, los interventores se deben retirar y convocar a elecciones", completó.

Quién es Alegre

Alegre es médica egresada de la Universidad Nacional de Rosario, con especialidad en pediatría y en terapia intensiva pediátrica, neonatología y cuidados críticos. Tiene posgrado en administración y gestión hospitalaria. Fue Presidenta del Comité de Bioética del Hospital Materno infantil San Roque, Paraná, Entre Ríos, periodo 2018-2021.

Fue presidenta del Comité Central de Bioética e Investigación del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos. Período 2021-2023. Hasta la fecha fue directora General de Recursos Humanos Hospitalarios y Centros de Salud del Ministerio de Salud de Entre Ríos.