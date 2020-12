Navidad: la contención social surge del corazón de barrios

El desafío fue doble, ya que la pandemia del coronavirus y las medidas que se tomaron tratando de evitar su proliferación masiva generaron que mucha gente perdiera su fuente de trabajo, formal o informal y no pudiese ganarse el sustento.

Además de llevar adelante desde casi dos décadas la entrega de viandas de lunes a viernes para unas 200 personas de los alrededores, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe cada Navidad solían organizar un encuentro entra las familias de la zona para celebrar y compartir, y les entregaban un bolsón de productos como pan dulce, budín, entre otros típicos de esta festividad. Pero este año tuvieron que optar por un programa más modesto, debido a la difícil situación económica. Al respecto, el padre Ricardo López, el párroco a cargo, comentó a UNO: “Este año no podremos hacer nada para Navidad, y es un gran esfuerzo conseguir alimento para todos los días. Lo que nos propusimos es entregar el 22 de diciembre un bolsón, no navideño porque las cosas de Navidad están bastante caras y nos cuesta mucho un pan dulce o un budín. Pero sí un bolsón interesante para que las personas tengan comida para pasar la Navidad y Año Nuevo”.

“La verdad es que la situación social es complicada, y no solo en la cuestión de alimentos, sino por falta de recursos y de trabajo. Se nota que mucha gente que estaba trabajando, busca ahora una changa o recuperar de una forma u otra su pasar antes de la pandemia. Es difícil, porque no son personas que por ahí estén acostumbradas a pedir, a andar y estar buscando una ayuda”, señaló el sacerdote.

En este marco, observó: “Para nosotros se ha multiplicado la demanda de la cuestión social. Coincidimos con lo que dice la UCA en su informe. Y lo que vemos es que quedaron muchos jubilados en situaciones muy precarias, porque sus ingresos se desvalorizaron, no hay ningún tipo de aumentos o son insuficientes, y tampoco tienen otras posibilidades de generar algún recurso. Para nosotros, las personas mayores son las más vulnerables en este momento”.

En la parroquia San Juan Bautista, de barrio Cuarteles, también están trabajando de cara a las Fiestas. El padre Javier Murador contó a UNO que en el mes de agosto o septiembre, un grupo de personas motivadas para servir comenzó a llevar adelante una labor para tomar contacto y trabajar en red. “Si bien sabíamos que hay merenderos y comedores en la zona, y se acercaron a preguntar qué necesitan. A su vez, tomaron contacto con mamás embarazadas que están pasando un momento difícil”, dijo, y explicó: “En esta Navidad, motivando a la comunidad parroquial, el grupo de Cáritas de San Juan Bautista invita a traer donaciones. Pusieron un cartelito en el arbolito y arman ajuares para los bebés o alimentos para estos comedores. Y la gente colabora voluntariamente con lo que puede”.

El padre Murador comentó que esta iniciativa se lleva adelante en el horario de las misas, que son de martes a viernes, y los domingos, a las 9.30, y los sábados a las 19. “La gente pasa a sacar una tarjetita y a traer las donaciones, y las dejan para unas cajas navideñas que estamos preparando. Eso es hacer concreta a la vivencia espiritual de la Navidad en el amor al prójimo, en este caso en los bebés y en las mamás que van a dar a luz, y los comedores que está haciendo, a puro pulmón, un servicio concreto en el barrio”, indicó.

Por otro lado, reflexionó: “Creo que cada Navidad es especial, que nos remueve muchas cosas. Las cosas que pudimos hacer y las que no, llegamos cansados y en este año particular con un cansancio que nadie nos enseñó a sobrellevar. Así que creo que todo esto nos hace contemplar de una manera más realista este amor de Dios por el hombre, que asumió todas estas cuestiones que estamos mencionando, porque cuando Jesús iba a nacer no tuvo las mejores circunstancias”.

En el hogar de Cristo, que pertenece a la parroquia de Lourdes, también se preparan para brindar un espacio especial en Nochebuena, en un año que tuvieron que enfrentar una alta demanda de contención social. Mariano Martínez, integrante de la mesa coordinadora del lugar, recordó: “Lo que hacemos todos los años es organizar una misa y luego una cena con las personas que participan en el hogar y que están solas, y de este modo las acompañamos”.

Sobre la labor diaria, manifestó: “Este año, durante la pandemia y desde el día cero, estamos trabajando igual, nunca cortamos nuestra actividad. Si bien tuvimos reducir la cantidad de gente que viene, tomar los recaudos y seguir los protocolos, continuamos cocinando”.

“El número habitual de personas que venían al comedor era entre 70 y 90. El primer tiempo de la pandemia empezamos a recibir 150 personas. Hacíamos una vianda y se retiraban, solo aprovechábamos para seguir charlando desde la puerta. Pero en un momento, entre septiembre y octubre, fue tal la demanda que llegamos a cocinar para 450 personas. No daban ni las ollas ni los quemadores ni nada”, aseguró.

En ese entonces se organizaron en tres turnos para preparar y entregar la comida: 11.30, 13.30 y 15.30. “Empezábamos a las 7 de la mañana y estábamos 12 horas por día. Así que hicimos un relevamiento para reubicar a la gente que podía ir a otro comedor, hasta que nos quedamos con 120 o 130”, mencionó Martínez.

Según analizó, esta inusitada demanda tuvo que ver con un crecimiento de la pobreza y las necesidades, y sostuvo: “Hay mucha necesidad y aparte cerraron los comedores escolares. Fue bastante compleja la situación y tampoco hemos tenido aportes: antes eran puntuales y nos llegaba de la Provincia cada 15 días unos 15 módulos de alimentos. Pero eso cambió y lo que recibimos, ahora desde el municipio, es insuficiente”.

En este contexto, aseveró: La verdad es que si nos sostuvimos, fue con donaciones de la gente. Eso fue maravilloso y siempre pudimos hacer la comida diaria”, concluyó.