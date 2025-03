Diamante se prepara para celebrar el Día Internacional del Síndrome de Down con una jornada no competitiva de postas americanas, que se realizará el sábado 22

Nadamos Todos: Un Llamado a la Inclusión en el Día Internacional del Síndrome de Down

El 21 de marzo marca el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con esta condición. Desde 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas conmemoró este día con el propósito de promover la conciencia social y la inclusión, especialmente entre los niños, niñas y adolescentes que viven con síndrome de Down. En este contexto, Diamante se prepara para celebrar con una jornada no competitiva de postas americanas bajo la consigna Nadamos Todos, que se llevará a cabo el sábado 22 de marzo en el Círculo Náutico Diamante (CND).