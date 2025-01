Murió Dakota, la yegua que había sido rescatada del volcadero en Paraná

"Estamos muy tristes. Ayer (por el lunes) falleció Dakota. Más allá de que estamos acostumbrados a qué esto puede pasar, su partida nos produce mucho dolor por toda la situación que envuelve el estado en qué Dakota llegó a nosotros", dijo a UNO Jesi, integrante de la organización no gubernamental No Más T.A.S., dedicada al rescate, recuperación y adopción de equinos víctimas del maltrato.

Embed

Dakota era una yegua que pertenecía a un hombre que vive en el Volcadero Municipal y que tiene actualmente unos 50 caballos que se crían sueltos. Había sido el primer rescate del año. Cuando la buscaron, estaba agonizando en medio de la basura.

yegua rescatada volcadero.mp4

Una lucha diaria

En 2024 fueron un total de 33 equinos. La lucha de los miembros de la ONG es diaria: "La realidad es que nadie controla. Solo nosotros no podemos ir. Tenemos que montar un gran operativo, que involucre a la policía y a la Municipalidad, para poder rescatar y proteger los animales, porque al final del volcadero, donde están los caballos, se forma como un embudo del que es difícil salir, te los pueden matar a todos ahí. No podría suceder algo a menos que sea de forma masiva", explicó días atrás a UNO Jesi, quien forma parte de la ONG. En estos momentos No Más T.A.S. tiene 16 caballos en recuperación, sumada Dakota.

"Este señor dice que tiene los animales por gusto, pero es de terror como los tiene. Nos pasó que en 2023 rescatamos una yegua en Bajada Grande, en la zona costera. Había sido apuñalada. Sucede que en El caballo aguanta todo, pero llega a un punto de dolor en que sus pulsaciones aumentan tanto que revientan. A esa yegua tuvimos que eutanasiarla. Este hombre siempre dice lo mismo: ´Hay que dejarla morir porque tiene tétanos´. Comen basura, andan sueltos, se lastiman, es terrible. Hace años que se vienen rescatando sus caballos pero parece que es impune, se acumulan las denuncias por maltrato animal y actas de secuestro a su nombre pero no pasa nada. Él sigue teniendo como si no tuviera conciencia de lo que necesita un animal para vivir en condiciones dignas", relató.

Lamentablemente Dakota no pudo resistir el dolor de las heridas de sus patas. Falleció el lunes por la tarde: "Por lo menos sus últimos días estuvo cuidada, pero es muy injusto", dijo.