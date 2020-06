Monopatines eléctricos ya circulan por las calles de Paraná

Muchas empresas se vieron, en los últimos meses, obligadas a reconvertir o adaptar sus negocios en un país con medidas de aislamiento obligatorio por el coronavirus Covid-19. En Paraná, una firma dedicada a viajes y turismo decidió anexarle la venta de monopatines eléctricos y, desde hace días, los exponen en la vereda y alientan a los curiosos a probarlos. En la capital entrerriana su uso es aún tímido, pero en lugares como Rosario y Buenos Aires ya son furor.

¿Cuánto salen? ¿Su uso está habilitado por la Municipalidad? ¿Son seguros? ¿Quienes lo buscan? ¿Hasta que peso pueden soportar?

Los modernos vehículos son una tendencia en todo el mundo. En las grandes ciudades se alquilan. Aquí, por ahora, solo se venden y su uso para la recreación.

En diálogo con UNO Lucía López Osuna contó como surgió la iniciativa. “La mayoría de los que trabajamos acá hemos tenido la oportunidad de visitar diferentes partes del mundo y la idea la trajimos de Europa. Allá está en pleno auge el uso del monopatín eléctrico”, contó.

En Argentina se vende en Buenos Aires, Rosario y Mendoza. “En Rosario, por ejemplo, son muchísimos los que se mueven en monopatín, incluso para concurrir a sus trabajos y hasta ya hay normativas para su uso”, sostuvo la entrevistada.

monopatin.jpg

Inspectores de tránsito confirmaron a UNO que en Paraná aún no hay legislación sobre el uso del artefacto, por lo tanto los dejan circular libremente. “Hemos visto varias personas usándolos, pero mientras no suban a las veredas o a la peatonal San Martín no hay problema. Tienen que andar por las calles”, indicó una inspectora.

López Osuna consideró que en Paraná falta la regulación de su uso. “Tienen hasta el momento la misma regulación que las bicicletas. Nosotros sugerimos que se coloquen casco y rodilleras, porque al igual que la bici el cuerpo está muy expuesto”, dijo.

El costo actual del aparato es de 49.000 pesos. Tiene un tiempo de carga de cuatro horas para alcanzar el 100% y se pueden transitar hasta 30 kilómetros. El peso límite del usuario es de 120 kilos.

“En ciudades como Londres, Madrid y Roma tienen mucho respeto por el monopatín porque es ecológico y tiene mucho que ver con esa nueva cultura de proteger el medio ambiente”, explicó la vendedora.

Las condiciones propias de la capital entrerriana, con un deficiente servicio de transporte público y un menor flujo de automóviles, por el momento, colaboran en posicionar la alternativa que ofrecen estos productos. La realidad es que evitás embotellamientos, problemas de estacionamiento y es muy práctico ya que lo podes llevar a todos lados porque es plegable. “Recibimos muchas consultas porque es novedoso. Una vez que la gente los conozca seguro se convertirán en el nuevo vehículo de los paranaenses. En horarios picos es muy difícil transitar el microcentro, encontrar lugar de estaconamiento, tenés que pagar, con el monopatín nada de esto sucede”, manifestó la entrevistada y aseguró que las mayores consultas las recibe de personas mayores.

“La pandemia nos liquidó”

El sector turístico es uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus. En el caso de esta empresa de viajes de calle San Juan al 400, muchísimos clientes no pudieron viajar y ellos tienen la opción de gestionar la devolución del dinero o reprogramar el viaje pero ya para 2021. Ya a fines de marzo cortaron el pago de las cuotas y con ello el ingreso de dinero.

Hoy lo que están ofreciendo ya son viajes para el año que viene, grupales, a Playa del Carmen, Cuba y Europa. “La pandemia nos liqudió. Si a vos te ponen en pausa por un mes es una cosa, vos te organizas, pero si la pausa es indefinida, ¿cómo hacés?”, se preguntó.