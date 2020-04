Milagros Cardoso es docente sorda, feminista e inclaudicable

Milagros Cardoso tiene una historia que visibilizar y un mensaje por difundir. Hoy tiene 26 años, está parada donde quiere y sabe cómo transitar su vida, pero para llegar aquí debió abrir la caja negra donde se sentía encerrada “veía todo pero no participaba, yo no era parte de esa realidad porque no la entendía”, explicó a UNO, usando como herramienta para comunicar el whatsapp y los archivos de texto. Oriunda de Diamante, en 2017 se recibió de profesora de Sordos y está finalizando la Tecnicatura Universitaria de Lengua de Señas Argentina (TULSA), en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. “El profesorado de Sordos me hizo descubrirme personal y profesionalmente, y TULSA profundizó mi identidad Sorda”, aseguró. Como su nombre lo indica, ella es un milagro de la vida. Llegó al mundo prematura, con pocos gramos y mucha ganas de luchar.

—¿Qué te contaron de esos días?

– Nací un miércoles muy lluvioso y el doctor pensó que no había nacido con vida, la pediatra me dio unas palmadas y lloré parecido a un maullido. Inmediatamente me trasladaron en una incubadora en ambulancia para Paraná, mi viejo me acompañaba, ahí se enteró que era nena. Ingresé pesando 860 gramos. Estuve 100 días en Neonatología y el 23 de junio me dieron el alta: para mi vieja ese es mi segundo cumpleaños.

—¿Cómo fue la comunicación con tu familia? ¿Debieron aprender Lengua de Señas?

—Mis padres, cuando se enteran del diagnóstico de mi sordera, recurrieron a profesionales de la salud. Ellos recomendaron audífonos y que hiciera terapia auditivo verbal, los audífonos llegaron cuando yo tenía 5 años. Hasta ese momento no tenía forma de comunicación más que sonidos guturales y señalamientos. Siempre digo que me sentía como una caja negra, una cámara que veía todo pero no participaba, yo no era parte de esa realidad porque no la entendía. A los 6 años empecé tratamiento fonoaudiológico, al que fui durante siete años varias veces por semana. El español es una lengua muy compleja y difícil de pronunciar. Abandoné por cansancio. A los 12 años, conocí un grupo de adultos sordos en la fiesta folclórica de Diamante, fueron dos días de charlas en Lengua de Señas Argentina (yo en ese momento solo sabía el alfabeto). Estaba muy entusiasmada por esta lengua, pero personas cercanas me decían que no era necesario aprenderla porque ya sabía español. Eso me angustió mucho. A los 19 años, luego de dos carreras y resistencias, me anoté en el profesorado de sordos, ahí encontré personas como yo y una lengua propia que me fue negada: ahí descubrí la Identidad Sorda. No había sido casual que me atrajera tanto la LSA. Siempre le he planteado a mi familia que la comunicación es como un puente, que se construye. Yo construí por muchos años, el esfuerzo de hablar su idioma y que ahora es tiempo de que ellos construyan la otra mitad. Este tiempo de cuarentena inspiró a mi familia a aprender LSA, estoy muy contenta.

—¿Qué obstáculos tenés que sortear en tu día a día?

—Las barreras comunicativas cotidianas: ir a hacer trámites en el hospital, en el banco, ir a comprar en el supermercado, farmacia. Aunque maneje la oralidad, las barreras siguen presentes. Ejemplos: en los lugares que dan números de turnos, no tienen pantalla para ver por qué numero van. Te hablan de espaldas, se tapan la boca, no saben LSA y si vas con alguien, se dirigen solamente al que me acompaña como si yo no existiera (Audismo). Tampoco hay accesibilidad a la información en los medios audiovisuales, no cumplen siempre con los subtítulos ocultos e intérpretes en la televisión, siendo que hay una ley sancionada que el Estado debe garantizar.

milagros adentro.jpeg

—¿Cuáles han sido tus conquistas personales y qué te falta por alcanzar?

—Una de las conquistas personales fue poder denunciar y lograr justicia por un caso de abuso sexual infantil, que fue un gran proceso de sanación. Encontrar la Lengua de señas y, por ende, mi identidad Sorda en Santa Fe. Entender que el feminismo es necesario para deconstruirnos y ser cada vez más lo que deseamos, que lo que “debemos ser” (mandatos). Participar por primera vez en Encuentro Plurinacional de Mujeres con compañeres Sordes de MOSFA (Movimiento de Sordes Feministas Argentina). Viajar, conociendo lugares y personas maravillosas. Falta seguir luchando por una ley que reconozca a la Lengua de Señas Argentina como patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad sorda. Eso implicaría una mejor calidad de vida e inserción social de todas las personas sordas

—¿Quiénes te acompañaron en el proceso para entender que te había sucedido algo y que tenías que denunciar?

—La primera vez que lo conté fue a los 12 años, se lo conté a una amiga, estábamos hablando de un caso de abuso, y en ese momento solo me salió decirle: “a mí también me pasó a los 6”. Ahí me miró y me dijo “tenemos que decirle a tu mamá”. Se lo contamos, lloramos mucho. Al año se lo conté al resto de mi familia y empecé terapia porque sentía mucha culpa y dolor. Fui un año y dejé. No quería saber nada con denunciar porque en ese momento existía la prescripción. En el año 2016, luego de un viaje de mochilera, tomé la decisión de hacer la denuncia en Fiscalía. El imputado a los dos años fue a juicio por otro caso, donde fui a declarar como antecedente. Ese día me acompañaron mucho mis familiares cercanos, la Fiscalía y la ONG donde militaba: A.S.I. BASTA de Paraná. Fue un momento muy liberador. Lo encarcelaron por ese juicio, al año me llega la propuesta de un juicio abreviado que acepté, tres años más de cárcel, en total 19 años.

Todas estas vivencias fortalecieron a Milagros que entendió que debía luchar por ella y por otras. “De chica he sentido que el mundo era injusto. Cuando era estudiante del profesorado, me anoté en una capacitación de violencia de género porque había intérpretes, descubrí verdades dolorosas, que en toda mi vida como mujer había sufrido violencias y que todas las mujeres que habían ido también. He participado de varios espacios de debates y marchas, pero la primera vez que me sentí incluida y que podía ser parte de todo lo que sucedía fue el 8M de 2018 en Paraná, ese día volví muy movilizada. Si te visibilizan, sos parte.

—¿Qué mensaje te gustaría dar desde tu lugar por la lucha de las mujeres y la igualdad de derechos?

—Que las luchas deben ser en conjunto, y eso implicaría reconocer las minorías y sus necesidades. En el viaje a Trelew, al primer Encuentro de Mujeres, fui con sordes de MOSFA, ahí hablábamos sobre conceptos que no tenían señas, ahí creamos la seña de “sororidad”. Algunas de las personas Sordas venían trabajando con el tema de las señas sexistas con la ONG Sordas Sin Violencia, que por nosotres fueron adoptadas.

milagros.jpg Milagros participó en el Encuentro Plurinacional de Mujeres con compañeres Sordes de MOSFA (Movimiento de Sordes Feministas Argentina).

—¿Sentís que es difícil hacer entender al oyente las necesidades de la gente sorda?

—Sí, cuesta muchísimo. Tanto por desconocimiento social como resistencia al cambio del paradigma médico, este paradigma tiene mucho poder sobre las decisiones de los padres con hijxs Sordxs, se oponen fuertemente a la LSA y persiguen un modelo normoyente. Por ejemplo, ahora durante la pandemia de coronavirus vivimos con mucha incertidumbre, los medios no cumplían con la ley de medios, así que la Comunidad Sorda largó un pedido de atención, y ahí se lanzaron programas de llamados al hospital accesibles, con intérpretes, y empezaron a cumplir nuevamente con la ley. Un pedido que constantemente hay que hacer acordar.

—¿En los medios de comunicación qué te gustaría agregar, mejorar, para que todos se sientan incluidos?

—Que consulten siempre con la Comunidad Sorda, que cumplan con la ley 26522/09, artículo 66, y que reconozcan el trabajo de les intérpretes y asesores sordes.

—¿Qué experiencia sentís que se tendría que imitar en materia de accesibilidad?

—Una de las experiencias más cercanas que viví en materia de accesibilidad es en la Facultad de Trabajo Social (Almirante Guillermo Brown 54, Paraná) que, además de crear una carrera para personas sordas, implicaron a la Secretaría a aprender LSA para poder comunicarnos. Otro espacio que conozco es la Unidad de Atención para Personas Sordas (UAPS) que se encuentran dentro del Hospital Iturraspe (Santa Fe). Lo ideal sería que en todos los espacios existan personas con conocimiento en LSA y usen herramientas visuales.

MilagrosxMilagros

Hija de padres separados es la menor de tres hermanos y esta cuarentena la vive junto a su mamá y su perro.

—¿Cómo es un día tuyo?

—No me gustan las rutinas y mi vida laboral no es fija (tomo suplencias en Santa Fe y Entre Ríos, actualmente no estoy reemplazando). Soy entrerriana de pura cepa, amo tomar mates a toda hora. Me gusta mucho salir a caminar o bicicletear, me gusta leer y aprender cosas nuevas. Me gusta escribir de vez en cuando. He viajado mucho por los reemplazos o por ocio. Me encanta conocer lugares y personas. Todas me enseñan algo.

—¿Qué tecnología aplicás en tu día a día?

—Las redes sociales que más uso son: Facebook, Instagram y WhatsApp. No tengo televisión porque hace mucho que es inaccesible. El whatsapp es el que más uso para poder hacer videollamadas o mandar mensajes de texto.