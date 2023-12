Mauricio Davico puso en duda la Fiesta del Pescado y el Vino

"Como gobierno, la íbamos a hacer por séptimo año consecutivo", había dicho Piaggio a Radio Cero, "Es una política de Estado aprobada por ordenanza, es un fenómeno impresionante para las familias de la ciudad, para el turismo, para los comerciantes... Se generan ingresos multiplicados por 10 es una inversión fenomenal, genera empleo y movimiento de la riqueza y el turimo. Gualeguaychú pasó a estar en la pantalla grande de todo el país con este festival, empezó a resonar la ciudad más allá del carnaval".

Davico Frigerio.jpg

LEER MÁS: Mauricio Davico será intendente de Gualeguaychú

No obstante, Davico dio a entender que la suspensión de la tradicional fiesta ya estaría confirmada: " Me preocupa la situación financiera actual", había justificado y agregó: "Queremos darle prioridad a las necesidades de los vecinos. Esto no quiere decir que la fiesta esté mal, pero creo que la situación económica del país no permite gastar esa cantidad de dinero en un evento de tres días". Por otro lado, sugirió que "se podría postergar para Semana Santa, donde todos los uruguayos tienen una semana de vacaciones y capaz que se puede hacer en esa fecha para sumar ese público o suspenderla este año y hacerla el año próximo de una manera más sustentable".

Fiesta del Pescado y el Vino 2023.jpg

Asimismo, comentó: "Tenemos que empezar a buscarle la vuelta, que se cobre una entrada en un sector X para que, si traemos un artista preponderante y vienen fans de otras ciudades, esa gente pague una entrada. Que esté en un lugar privilegiado en comparación al de la gente que no pague o que tenga un acceso mínimo". "Hoy no está para decir 'agarro 600 palos y lo tiro en una fiesta de tres días', habiendo realmente escasez de plata como lo ha dicho el presidente electo", cerró Davico.