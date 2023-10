Mauricio Davico será intendente de Gualeguaychú

En tanto que Andrés Romero, de La Libertad Avanza obtiene el 22,72% de los sufragios (11.653).

El triunfo de Davico marca el cambio de signo político por primera vez en 36 años en la ciudad.

Tal como informó UNO, la candidatura de Davico había sido impugnada por el sector de Más para Entre Ríos, por considerar que accedería a un tercer mandato consecutivo, ya que viene de dos gestiones como intendente de Pueblo General Belgrano. También cuestionaron que no cumplían con el requisito de residencia de cuatro años en la ciudad que ahora busca gobernar.

Declaraciones

Mauricio Davico, candidato de Rogelio Frigerio en la ciudad, manifestó, cuando emitió su voto: “Nunca había visto una campaña tan embarrada, con tanta chicana, atacando a la familia, pero la gente ve las cosas, ya no compra las fake news. Por eso estamos tranquilos, ya gente ya no compra esta maldad con el afán de no perder privilegios”.