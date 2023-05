Más mujeres piden cesáreas pese a sus complicaciones

Hospital San Roque.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández

En cuanto al uso de la cesárea por parte de los profesionales, instó a evitar los “estereotipos” de los médicos que recurren a ellas por facilidad o rapidez. “Los partos respetados en que la mujer no quiere ninguna intervención pueden demorar un poco más. Pero en muchos casos las mujeres y personas gestantes se sienten abandonadas cuando no se interviene y están 12 horas con trabajo de parto”, dijo Terra.

Decide la madre o gestante

El jefe de Maternidad del San Roque definió: “Parto respetado es aquel que respeta las decisiones de la mujer y la persona gestante. Si quiere que se apure el trabajo y no lo hacemos, tampoco lo estamos respetando. El parto respetado no es el que no se hace nada o que deja todo a evolución espontánea si la mujer no desea eso. Es el que se adecua a las creencias y necesidades de esa mujer y ese hijo, siempre que puedan ser consensuadas”. Es que, según explicó, a veces se producen situaciones de riesgo en las que “hay que intervenir, siempre de forma informada”.

Terra también comentó que muchas mujeres que están un poco más informadas hacen un Plan de Parto. “No es un muy frecuente pero se hace. Así, por ejemplo, explicitan que no desean ser intervenidas innecesariamente, que no quieren tactos innecesarios, rotura de membrana o colocación de vía. Todo está previsto en la ley”, recalcó.

parto.jpg

Riesgos domiciliarios

El especialista en maternidad admitió que el debate en torno al parto respetado llevó a muchas madres y gestantes a dar a luz en sus casas, o en lugares fuera del sistema sanitario, sea público o privado. domiciliarios. “Son prácticas que no recomendamos”, aclaró. “Se instala como respeto, pero muchas veces no se dan en condiciones de calidad y se pone en riesgo la salud materna y fetal. Eso no es un parto respetado. Muchas veces no las llevan a cabo profesionales idóneos y capacitados. En ese caso es ejercicio ilegal de la medicina”, sugirió Terra.

En tanto, reconoció que estas modalidades son “consecuencia de que se hayan violentado por mucho tiempo los derechos de las mujeres y personas gestantes”. De todas maneras, observó que se va de un extremo a otro: “De la medicalización innecesaria a prácticas totalmente peligrosas” y consideró necesario encontrar un “equilibrio”.

Piden más cesáreas

El tocoginecólogo cuestionó que “hay profesionales a los que les resulta más fácil y rápido hacer cesáreas en ‘horario de comercio’, por decirlo de alguna manera”. Pero señaló que, a la vez, hay mujeres que optan por la cesárea. “Dicen que así pueden organizarse mejor, evitar los dolores del trabajo de parto o practicarse o usar la cesárea como anticoncepción quirúrgica: se hacen la ligadura de trompas en la misma intervención”, explicó.

Terra reveló que en el sistema público de salud local están notando un aumento de cesáreas a demanda de las pacientes. “Antes no sucedía. Si no había una condición médica que la indique, las mujeres y personas gestantes no la pedían. Ahora muchas la eligen. Prefieren los dolores y complicaciones de la recuperación de la cesárea antes que las contracciones del trabajo de parto natural”, estimó.

No obstante, Terra alertó: “Estamos por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”. La OMS aconseja mantener la tasa de nacimientos por cesárea por debajo del 15% y en Argentina supera el 30%, cifra que es superada en algunas provincias. “La cesárea es una cirugía mayor, no exenta de complicaciones. Hace más frecuentes las infecciones, impone más días de internación, mayor dolor posoperatorio e incrementa ingresos a Neonatología, porque el trabajo de parto prepara el sistema respiratorio del niño por nacer y previene más el estrés respiratorio que una cesárea”, advirtió el médico.