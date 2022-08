Más hogares incorporan la energía solar en Entre Ríos

Jorge Signorelli, quien comercializa en Paraná y la zona elementos vinculados al uso de la energía termosolar y también fotovoltaica, comentó a UNO: “Desde unos cinco años a esta parte fue creciendo el conocimiento sobre este tipo de equipamientos. En un principio había cierta desconfianza y, fundamentalmente, quienes buscaban esta alternativa termosolar era gente que no tenía gas natural a la que le salía muy cara su instalación. Entonces probaron y se arriesgaron con este tipo de fuentes de calentamiento de agua. Después, a medida que esto se fue haciendo más conocido y se fueron viendo más equipos en los techos, se fue ganando confianza, viendo que el sistema funciona. Fueron incrementándose las solicitudes de información y los pedidos de instalación. Y se fue sumando gente que, más allá del tema económico, fue inclinándose a esta opción por un tema de responsabilidad ambiental”.

La energía solar tiene cada vez más adeptos

A su vez, explicó: “En el caso de la fotovoltaica, que es la generación de electricidad por paneles solares, es un poco más complejo, porque requiere de una inversión un poco más alta. En principio solo se fue instalando para casas aisladas, sobre todo de campo, donde el acceso a la electricidad es muy costoso. Son lugares con necesidades muy pequeñas, en general casas de puesteros, por ejemplo. Pero ahora hay más personas que, si tienen posibilidades para hacerlo, incluso en la ciudad, están incursionando en este tipo de electricidad para su vivienda”.

“La posibilidad de abastecimiento de energía es ilimitada, solo está condicionada por el espacio que cada persona tenga en su casa para poner paneles solares. Si uno pone dos, va a generar determinada cantidad de electricidad; si pone 50, va a generar muchísimo más. O sea, si alguien quiere tener muchos electrodomésticos, todos funcionando al mismo tiempo, y tener un tallercito donde haya motores y herramientas eléctricas; o tener dos o tres aires acondicionados, va a tener que tener un campo solar para abastecerse, generando la energía necesaria”, señaló.

No obstante, aclaró: “Hacer una transición a energías renovables implica también un cambio de mentalidad en el consumo energético que nuestra sociedad nos hizo pensar que necesitábamos. Es decir, hay que trasladar esa conciencia ambiental de cambio de fuentes de energía también a la modalidad de consumo de energía, no pensar en una casa con cuatro aires acondicionados, sino en una con una arquitectura sustentable que haga que fluya la ventilación en ese espacio en forma más fluida, entonces se necesita menos refrigeración en verano; o ver cómo está orientada la casa para que le dé luz del sol más tiempo y que no se requiera tanto tiempo prendidas las lámparas. Creo que crear conciencia sobre estas cuestiones también es tarea de quien se dedica a vender esto”.

Inversión

Por otra parte, Signorelli observó: “El interés en la energía solar crece y es directamente proporcional a los vaivenes en los costos de la energía, tanto de gas como de electricidad. La quita de los subsidios es un anuncio que por ahí no se ha visto reflejado aún en las facturas y en los bolsillos, pero creo que cuando esto impacte, las consultas van a aumentar muchísimo más”.

Acerca de los costos de un termotanque solar para un hogar tipo, refirió que el cálculo que se hace para uso sanitario es de 50 litros por persona. “Por lo tanto, para una familia tipo de cuatro personas, se requiere un equipo de 200 litros, de 20 tubos y con una resistencia eléctrica para suplementar en los casos que haya varios días sin sol y no se alcance a mantener el agua a temperatura para poder bañarse. Un equipo así ronda los 150.000 pesos”.

En cuanto a la energía fotovoltaica, sostuvo que “hay que ver la modalidad de uso, cuánta es la generación que se requiere”, y manifestó: “Hay que hacer un cálculo exhaustivo, pero para tener una idea, para una vivienda tipo con una cantidad no excesiva de electrodomésticos, hay que pensar en 400.000 pesos como inversión inicial más la mano de obra para la instalación”.

Impulso

Signorelli recordó que algunos municipios entrerrianos fomentan el uso de energía solar. Tal es el caso de Chajarí, localidad en la que la Municipalidad periódicamente fue otorgando créditos a tasa cero a vecinos de la ciudad que cumplen requisitos, como no tener deudas impositivas, por ejemplo. “Era para adquirir un termotanque solar básico y se devolvía en 12 cuotas sin interés. Gracias a eso en Chajarí hubo un boom muy grande de termotanques solares”, destacó Lucas Beluzzo, quien trabaja en el rubro en dicha ciudad.

En este marco, evaluó cómo es la demanda actual, cuando se puede adquirir un equipo de 150 litros para cuatro personas, que ronda los 125.000 pesos, y optar por abonarlo con plan Ahora 12, 18 o 24: “A pesar de que los artículos para generar energía renovable son un poco más caros que años anteriores, más gente se inclina por incorporarlos a su vivienda. Muchos lo hacen por una cuestión económica, y otros como contribución al cuidado del ambiente, la comodidad y demás. Actualmente más gente se interesa a diario y busca una alternativa para instalar energía solar, principalmente un termotanque, que es accesible y responde al recupero de la inversión mucho más rápido. Hoy para ahorrar en un hogar se piensa primero en el termotanque solar, y después en los paneles, que se suelen colocar más en lugares donde la energía eléctrica no llega; o en lugares donde hay oficinas o industrias que trabajan de día, para lograr un ahorro diario”, comentó.

Sobre la performance de un termotanque, recordó que los equipos vienen con una resistencia eléctrica para las temporadas en las que hay menos horas de sol o los días nublados, y contó que en verano el agua sale hirviendo: “En verano yo saco agua caliente que me sirve para tomar mate”, aseguró por último.