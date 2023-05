Martín Piaggio: "Ratifico discutir dentro del Frente de Todos"

Grabois Piaggio.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

El intendente kirchnerista aclaró que, al menos por ahora, sigue en carrera por la Gobernación y quiere competir con Bahl y otros eventuales pretendientes del peronismo dentro de las internas del PJ entrerriano, para lo cual exigió "reglas claras".

"He sido muy claro desde hace tiempo: nuestra intención es participar dentro del Frente de Todos de esta contienda electoral. me siento parte de una generación con la responsabilidad e tomar las riendas y ser parte", definió.

"Estuve charlando un rato con Beto (Bahl) de la situación. Ha sido elegido por el gobernador y considera que las PASO pueden ser una buena herramienta para dirimir. El resultado sea el que sea, me van a tener siempre para el diálogo con todos mis compañeros", aseguró el intendente.

Piaggio publicó este miércoles un sugestivo video en sus redes sociales sobre sus pretensiones provinciales:

Embed >> Con la fuerza de Entre Ríos podemos construir el camino al futuro pic.twitter.com/NjCAoj7cyd — Martín Piaggio (@emartinpiaggio) May 3, 2023

En cuanto a las vertientes del peronismo entrerriano que evalúan competir con otro sello partidario, como trascendió que analiza Sergio Urribarri, Piaggio tomó distancia de esa estrategia: "Yo ratifico discutir dentro del Frente de Todos, no quiero cambiar a mitad de camino", señaló.

Además, más allá de la dispersión de precandidatos –lanzados formalmente o no– del oficialismo provincial, Piaggio afirmó: "Tenemos un frente en Entre Ríos que con diferentes visiones ratifica su unidad, algo muy importante en la lucha actual contra el neoliberalismo".

Grabois.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

Consultado por la integración de las minorías del PJ luego de celebradas las internas en las PASO, el intendente de Gualeguaychú no lo planteó como un requisito para competir. "No creo que sea la condición sine qua non para discutir la política programática de la provincia. No participamos para buscar cargos".

Pero aclaró: "sí creo que las reglas de la contienda electoral deben ser claras, eso estimula el compañerismo y la buena fe. Que todos los partidos y frentes sepan en qué época van a competir y bajo qué modalidad".

Piaggio recordó que "la verdadera discusión de fondo es no entregar la provincia a un esquema neoliberal".