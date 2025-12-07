Uno Entre Rios | La Provincia | Mario Taborda

Mario Taborda: "Las virtudes del pastor pasan por la apertura, la valoración, la disponibilidad y la escucha"

El pastor de la Iglesia San Benito, Mario Taborda, cumple 41° años de servicio sacerdotal. En diálogo con UNO reflexionó sobre su filosofía de vida.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

7 de diciembre 2025 · 12:03hs
Mario Taborda: Las virtudes del pastor pasan por la apertura

Mario Taborda: "Las virtudes del pastor pasan por la apertura, la valoración, la disponibilidad y la escucha"
Mario Taborda: Las virtudes del pastor pasan por la apertura

Mario Taborda: "Las virtudes del pastor pasan por la apertura, la valoración, la disponibilidad y la escucha"

El cura Mario Taborda de la Parroquia de San Benito, tiene actualmente 68 años de edad y mañana cumplirá 41 años de servicio sacerdotal. Este lunes a las 20 se realizará una misa en conmemoración de su aniversario y posteriormente una comida junto a los fieles a la canasta.

El padre Mario brinda las misas y celebraciones en dicha iglesia y es reconocido por los niños por su carisma al momento de dar la palabra de Dios. Dentro de las virtudes como pastor, explica que si bien se trata de personas comunes, la actitud que debe tener pasa por la disponibilidad, la apertura, la escucha, la valoración y la cercanía.

El senador Gustavo Vergara criticó al kirchnerismo. 

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Se realizó en Rosario del Tala la entrega de los carnets oficiales a los nuevos Guías de la Naturaleza. 

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Su vocación pasa por el sacrificio por el pobre y los matrimonios. En sus misas, hace alusión recurrentemente a este último sacramento: “Es el primer ámbito donde se forma la persona. Es una cuestión humana, no religiosa. Porque sin vínculo serio entre las personas no va a prosperar la especie humana”, indicó en diálogo con UNO.

Nacido el 19 de marzo, cree en los signos astrológicos y se considera, como todo pisciano, una persona loca y amorosa. En ese sentido, dijo que uno no debe pensar “soy así, y listo”. Uno debe educarse así mismo y allí está el mayor desafío: “Para brindar un buen servicio de la persona en la vida, tenés que educar tu sensibilidad, tus impulsos, tu manera de entender tus afectos. Todo es necesariamente transformable en una persona. La persona tiene que abrirse a ser diferente”, expresó con alegría. Ya que considera que la vitalidad de los cambios, le dan felicidad al ser humano. Su entrega a Dios le permite tenerlo presente no solo en la palabra, sino también en las personas y situaciones que se le presentan.

LEER MÁS: Mario Taborda, el cura motoquero

mario taborda

La espiritualidad y Dios

“Si vos amás no te podés conformar. Salvo que estés hundido en tu tristeza, en tu depresión .E realidad lo único que estarás ambicionando será morirte cuanto antes. Pero si vos tenés amor, sueños, esperanza, tenes que enfrentar las adversidades”, reflexionó el cura.

Taborda es el capellán de la Unidad Penal N°1 y allí ve día a día como los presos buscan refugio en Dios: “Allí aprendí que aunque yo quiera huir, yo sé que hay algo ahí. Y en algún momento me voy a volver para volver a mirarlo con mis ojos y darle un lugar”, dijo y agregó: “Lo que veo es un ser humano que necesita ser abrazado, amado, escuchado, mirado respetuosamente, no juzgado. Alguien que está sufriendo. Para mí es Jesús”.

padre mario.jpg
Especial. La novena patronal del Imnaculado Corazón de María contó con este viernes con la presencia del padre Mario Taborda.

Especial. La novena patronal del Imnaculado Corazón de María contó con este viernes con la presencia del padre Mario Taborda.

Infancia con mamá

Los días mas felices de Mario eran cuando llovía. Criado con sus hermanos, hasta los seis años vivió en el campo. Luego se mudó a Crespo con su familia donde comenzó a tener curiosidad por la religión como vocación alrededor de los 10 años: “Mi mamá era una mujer religiosa, piadosa, creía en Dios, rezaba, me enseñó a rezar. Y después papá era un hombre de trabajo, tosco, torpe, que nos castigaba mucho. Eso era común antes. Pero siempre fui muy agradecido. Ella murió a los 47, cuando yo tenía 25 años. Tres semanas antes de mi ordenación de sacerdote. Pero lo poco que viví con mi madre (a los 12 años fue al Seminario para estudiar y ser sacerdote), fue suficiente”.

LEER MÁS: El padre Mario Taborda llega a San Benito con la impronta de Bottegal

iglesia san benito

Jóvenes de San Benito

Taborda busca ayornarse día a día para poder tener llegada a los jóvenes, a quienes considera lo más preciado de la iglesia ya que en ellos reside la esperanza. “Yo tengo casi 68 años, respeto mucho a los jóvenes pero muchas veces no puedo entrar en esa sintonía. Lo mismo pasa con la liturgia de la iglesia, va cambiando. En la actualidad hay gente que quiere que todas esas cosas de antes se conserven de vuelta en el presente. Las formas litúrgicas, ciertos criterios, ciertas maneras de entender la fe. Y creen que eso es la fidelidad al Evangelio. Pero no pasa por ahí. Porque el Evangelio es libre. Jesús es un tipo inteligente, no necesita determinada modalidad y forma, necesita corazones”.

Sus consejos siempre buscan que los fieles se animen, que sean auténticos, no tengan miedo hacia los desafíos de la vida: “Eso es lo que Dios quiere del hombre”, comentó.

Finalmente, Taborda habló sobre la sanación que ejercen sobre las personas y dijo: “Un abrazo viene a sanar un vacío de angustia, que provoca angustia y soledad muy grande en las personas. Por eso, no debemos huir de lo negativo, sino abrazarlo”.

Mario Taborda Pastor San Benito Iglesia Cura San Benito UNO
Noticias relacionadas
alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de entre rios

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Este domingo comenzaron a circular los nuevos colectivos en la ciudad de Paraná. 

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo (Foto ilustrativa)

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La educación publica argentina es la base necesaria del proyecto de país justo y democrático que nos merecemos, esa utopía que está en construcción y tensión permanente y a la que no renunciaremos jamás.

La educación argentina frente a su hora más crítica: un llamado a defender lo que construimos entre todos

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Ultimo Momento
Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Policiales
Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Ovación
Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

La provincia
Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

Dejanos tu comentario