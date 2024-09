"Los paranaenses no podemos hacer más ajuste", dijo Rosario Romero

Más adelante, la jefa comunal agregó: “Más ajuste no se puede hacer. No tenemos obra pública nacional, el presupuesto tampoco la prevé. Y no tenemos prácticamente obra pública provincial".

Más críticas a los anuncios de Javier Milei

En otro tramo de la charla, Romero cuestionó el impacto de las medidas en el transporte. Al respecto dijo: “Me parece completamente injusto y muy propio de gobiernos de Buenos Aires”.

A lo que añadió: “Acá, en la provincia, hay municipios que administran bien, al contrario de lo que pasa en el gobierno nacional. Nosotros no tenemos malas administraciones, no tenemos déficit y no nos hemos endeudado. Por lo tanto, más ajuste no podemos aplicar”, subrayó.

Más adelante, la intendenta hizo foco en la eliminación del subsidio al transporte urbano de pasajeros por parte de la Nación: “Esa medida hizo que en Paraná el boleto cueste 940 pesos”. A lo que agregó: “Nosotros seguramente iremos hacia un aumento de la tarifa”.

Para el final, la intendenta remarcó: “Ellos no conocen la realidad del país, sólo conocen la del AMBA. El presupuesto sólo contempla achicar el déficit y bajar la inflación, pero nosotros también queremos universidad pública, obras y educación pública. Todo eso hace que tengan sentidos los gobiernos”.