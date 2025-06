Los entrerrianos tenemos con qué

"Más de 10.000 personas participaron de Campus Party en Paraná. No es un dato menor: fue el evento de tecnología e innovación más grande en la historia de nuestra provincia. Pero sobre todo, fue una muestra clara de que Entre Ríos está lista para ser protagonista del mundo que viene: el del conocimiento, la innovación y el talento".

Durante dos días intensos, vimos a miles de jóvenes, emprendedores, estudiantes, profesionales y entusiastas acercarse al futuro. Se llenaron las salas para hablar de inteligencia artificial, ciberseguridad, ciencia de datos, robótica y videojuegos. Lo más potente de todo: más de la mitad de quienes participaron son estudiantes secundarios o universitarios. ¿Qué dice esto? Que hay ganas, hay futuro, y sobre todo, hay talento.

Las Tic's y su importancia en el futuro

Y hoy, más que nunca, el talento es el principal motor del desarrollo. Porque la tecnología es cada vez más accesible. Porque ya no se necesita una fortuna para empezar un proyecto, crear una app o desarrollar una solución con impacto. Lo que se necesita es una idea, una convicción y un entorno que acompañe. Y Entre Ríos tiene eso: tiene ideas, tiene talento. Y lo más importante: ese talento siempre estuvo. La diferencia es que hoy hay un gobierno con la decisión política de acompañarlo.

Campus Party, una política de estado

Campus Party no fue una medida aislada. Forma parte de una estrategia mucho más amplia. Desde 2023 estamos impulsando los HackIAtones de inteligencia artificial en distintas ciudades, nuevas ediciones de Conertech y, a eso, se le suma la decisión más contundente del gobernador Frigerio: transformar un edificio pensado originalmente para oficinas públicas en “Mirador Tech”, el parque tecnológico más grande que tendrá la región. Y lo hacemos con una visión clara: transformar a Entre Ríos en una verdadera protagonista de la economía del conocimiento.

Después de mucho tiempo, el sector público está decidido a trabajar codo a codo con el sector privado y el sistema universitario. No desde la desconfianza o el discurso vacío, sino con hechos concretos, entusiasmo y una visión compartida de futuro. Estamos construyendo un vínculo de trabajo inteligente entre el Estado, las empresas y las universidades. Pero no nos quedamos solo en el ecosistema: también estamos transformando el Estado como nunca antes. Estamos implementando el expediente electrónico en toda la administración pública, desarrollando una plataforma ciudadana única para que los trámites digitales sean simples y accesibles, y ejecutando un plan de conectividad para garantizar internet y telefonía donde hoy no llegan.

Porque llegó el momento de que el Estado deje de estar congelado en el pasado y, de una vez por todas, entre al siglo XXI. Creemos firmemente que el conocimiento no puede estar centrado únicamente en Buenos Aires. Quienes vivimos en las provincias queremos tener las mismas oportunidades de formación y desarrollo que quienes viven en la capital. El antecedente de Campus Party demuestra que estamos preparados para organizar eventos internacionales de primer nivel, y lo más importante: que estamos decididos a aprovecharlos. Nuestro aporte a la visión federal tiene esa impronta: la de construir un país donde el futuro también empiece en las provincias.

Esto no es una apuesta improvisada. Es un camino que elegimos recorrer con hechos. Como dijimos en la apertura del evento: nos estamos animando a ser protagonistas. Porque Entre Ríos tiene con qué. Tiene talento en sus universidades, creatividad en sus jóvenes, pasión en sus emprendedores y un enorme potencial en cada rincón de su territorio.

Y como gobierno, nuestro rol es generar las condiciones para que ese talento no se vaya, sino que crezca, se potencie y construya futuro desde acá. Lo estamos haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo. La transformación digital ya está en marcha en Entre Ríos.

*Por Emanuel Gainza – Secretario de Modernización de la Provincia de Entre Ríos