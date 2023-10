Los comercios de Concordia con nuevos horarios

Esta iniciativa tuvo comienzo con la primer etapa implementada a partir del 14 de agosto, finaliza el 28 de octubre y tiene por objeto principal clarificar a los clientes sobre cuáles son los horarios en los que encontrarán la mayor cantidad de comercios abiertos generando un natural ordenamiento, amén de no extender los mismos indefinidamente.

En esta nueva etapa, que va desde el 30 de octubre hasta el 16 de diciembre del corriente, los horarios propuestos son: por la mañana de 8.30 a 12.30, mientras que por la tarde de 16.30 a 20.30.

Estos horarios son sugeridos en primera instancia en la zona comercial del proyectado “Centro Comercial a Cielo Abierto”, delimitado al Norte por calles Ramírez y 3 de Febrero, al Este Hipólito Yrigoyen, al Sur Sáenz Peña y Além y al Oeste, calle Sarmiento.

Asimismo, desde el centro se invita a demás comercios de la ciudad, cercanos o no a la zona propuesta, a sumarse a la iniciativa. Este ensayo no incluye comercios de rubros que, por su naturaleza, necesiten otros horarios (alimentos, farmacias, ferreterías, repuestos, etc.) ni aquellos que decidan tener abiertas sus puertas en horario corrido.

Está previsto que haya modificaciones en este esquema para las próximas etapas, tanto en fechas cercanas a las fiestas como en época estival.