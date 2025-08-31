Listeriosis: dan pautas de prevención de la transmisión

Tras un brote de listeriosis desde la Facultad de Bromatología brindan datos para prevenir esta enfermedad transmitida a través de alimentos

Tras un brote de listeriosis desde la Facultad de Bromatología brindan datos para prevenir esta enfermedad transmitida a través de alimentos

Tras un brote de listeriosis desde la Facultad de Bromatología brindan datos para prevenir esta enfermedad transmitida a través de alimentos

Desde la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER advirtieron sobre un brote de listeriosis en distintas provincias argentinas y difundieron datos importantes para prevenir esta c

Mercedes Piaggio, docente e investigadora de esa Facultad, remarca la importancia de reforzar la manipulación segura de alimentos, especialmente en los grupos de riesgo: personas embarazadas, adultos mayores o inmunocomprometidas.

Síntomas

La enfermedad puede ser grave en embarazadas, bebés, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado.

Los síntomas incluyen dolores estomacales, y en casos más graves, septicemia.

listeriosis bacteria prevención alimentos bromatologia

¿Qué es la listeriosis?

Es una enfermedad causada por la bacteria “Listeria monocytogenes”, que puede encontrarse en: quesos blandos, frescos o semiblandos, fiambres y embutidos listos para consumir (ALC), pescados ahumados refrigerados, patés y untables, lácteos no pasteurizados y otros productos listos para consumir sin cocción.

Esta bacteria puede desarrollarse incluso en refrigeración, por eso es clave seguir prácticas de higiene y conservación adecuadas

“La listeriosis puede prevenirse con información clara y prácticas responsables. Es fundamental que tanto consumidores como elaboradores estén informados sobre los riesgos y cómo evitarlos”, destacó Piaggio.

listeriosis bacteria prevención

Prevención

Se recomienda