Las Historias No Clínicas que buscan salir a la luz

El HESM lanzará este año 'Historias No Clínicas', un libro de relatos de la institución e iniciaron un convocatoria para que el texto se publique

El Hospital Escuela de Salud Mental (HESM) realizó 'Historias No Clínicas', un libro de relatos de la institución que fue creado en el año 2021 junto a la Editorial de UADER pero, para poder imprimirse, se necesita la preventa de 300 ejemplares.

El texto recuperó historias de vida -inspiradas o reales- de ciudadanos y ciudadanas que conforman la comunidad del HESM y que se vinculan de alguna manera con problemáticas de salud mental. "El objetivo del libro es sacar a la calle historias que circulan dentro de la institución, pero es importante que las conozcan otros y otras y llevar la salud mental a la calle, a las casas de cada uno, a la facultad, a estudiantes, a cualquier persona que se interese por otras formas de transitar este mundo, que por ahí no son las que más conocemos o no son las más automatizadas, sino que tienen una sensibilidad particular", indicó a UNO Soledad Escoubué, una de las compiladoras de este trabajo junto a Laura Lavatelli.