Las fluctuaciones del dólar impactan en los diversos rubros

En este marco, en mayor o menor medida los comerciantes fueron recibiendo nuevas listas de parte de los proveedores, y tuvieron que remarcar los valores de los distintos productos. Los aumentos no fueron exclusivos para artículos importados, sino que alcanzaron además a varios de fabricación nacional, aunque con insumos que vienen de afuera. Así ocurrió en Paraná en ferreterías, corralones, expendios de repuestos y de neumáticos, concesionarias de autos, y no quedaron afuera los autoservicios o supermercados.

Al respecto Horacio, propietario de un supermercado de calle Churruarín expresó: “Hoy hemos tenido listas nuevas de los proveedores. Voy viendo los aumentos a medida que voy comprando, porque este es un negocio en el que tenemos un surtido bastante amplio y no se puede actualizar todo en el momento; y remarcar todo al voleo tampoco sirve, porque uno vive de la venta, no de la especulación”.

Lo que ya subió, según comentó, fueron el arroz un 15%; una yerba de primera marca, también un 15%; productos de la línea de Arcor y Bagley un 9%; y la leche de la firma Danone un 9%. “Aparte de la inflación, tenés una variación extra por la suba del dólar, porque hay materias primas importadas”, explicó, y alertó que hubo dos firmas hasta ahora que no le están entregando mercadería por la falta de referencia de precios: un molino de Paraná y un marca de aceite de primera línea: “Cuando aumenta de este modo el dólar suele pasar que no tenés precio y no tenés mercadería. Es un desastre, porque el dólar influye en todo”, opinó.

Por su parte, Mario Sarli, integrante del Centro de Almaceneros de Paraná y dueño de un autoservicio de la zona sur, advirtió: “Esto del dólar tal vez ha modificado ahora los porcentajes de los aumentos, que ahora se van a agudizar, pero ya hace mucho que vienen listas nuevas todas las semanas debido a la inflación. Ahora hubo subas grandes de yerba y azúcar, han aumentado mucho los quesos, los vinos, las gaseosas. Recibimos incrementos en algunas cosas dos veces en la semana, y lamentablemente la recesión que hay es terrible: se vende cada vez menos”.

En tanto, Abel, vendedor de una ferretería de calle Churruarín contó a UNO que entre el lunes y ayer tuvieron dos incrementos: “Ayer fue la segunda vez en la semana que llegaron nuevas listas de precios; si sumamos los dos aumentos, fueron de entre un 20% y un 30%. Lamentablemente está complicado el panorama, porque en el rubro ferretería impacta directamente el dólar, ya que muchas cosas son importadas. Y lo que no lo es, también sufre incrementos. Es una locura”.

“Faltantes no ha habido hasta ahora, pero lo que anunciaron los proveedores es que los que están pasados en días en la cuenta corriente prefieren venderle un stock reducido”, indicó, e hizo referencia a la demanda: “La gente viene y compra lo que necesita en el día y si no le queda otra. Busca lo esencial; se siente la altura del mes”.

Panorama incierto

En un negocio de repuestos, situado en calle Echagüe, mencionaron que “hubo en esta semana modificaciones de precios” y que esperan que en los próximos días haya faltantes en el rubro. “Siempre que sube el dólar pasa que no entregan mercadería, al menos hasta que se estabilice”, indicó Jesús, el vendedor.

En otro comercio de calle Churruarín que vende repuestos para utilitarios, camiones y otro vehículos de trabajo, también admitieron que se registraron aumentos esta semana: “Que suba el dólar repercute en el rubro de los repuestos, y ya nos llegaron listas nuevas con sus incrementos. No ha sido de todos los productos, pero la mayoría tuvo un aumento en mayor o menor porcentaje. Dependiendo si son marcas importadas o nacionales, hubo variaciones de entre un 5% y un 20%”, señaló Santiago, quien trabaja en el local, y subrayó: “A nosotros no nos sorprende ya, porque estamos acostumbrados a que en el día hay que llamar a los proveedores para corroborar si hay stock de algo y si se mantiene el precio, por más que uno tenga la lista actualizada”.

Acerca de la entrega de mercadería, aclaró: “Por el momento no nos ha pasado que no entreguen productos. Pero si bien no han cortado en la mayoría de las empresas con las que trabajamos, sí disminuyen las cantidades: por ejemplo, si pedís 10 o 20 unidades de un producto, te mandan dos o tres con suerte”.

Con respecto a cómo impactan estas subas en la demanda, analizó: “Se siente una baja en el mostrador y todos te piden precios antes de llevar algo. Pero pasa que en este rubro se compra más por necesidad que por otra cosa: vendemos más la línea pesada, muchos usan el vehículo para trabajar y si se les rompe no les queda otra que arreglarlo”.

Javier, empleado de una casa que vende neumáticos en calle Echagüe, aseguró que “por el momento los precios están como siempre”, aunque no descartó que en los próximos días esto pueda variar. En cuanto a posibles faltantes, aclaró que es un rubro en el que no se consiguen determinadas medidas, pero esta situación está vinculada a los problemas de importación y no a la falta de entrega de parte de los mayoristas.

Los comercios que venden materiales de construcción también suelen verse afectados por la escalada del blue, y aunque por ahora el cimbronazo fue menor que en otras ocasiones, advierten que puede haber subas en los próximos días. Mario, quien trabaja en un corralón de calle Blas Parera hace 20 años sostuvo: “Seguramente por el tema del dólar habrá subas en todos los materiales, pero por el momento no tenemos novedad de cambios de precios; únicamente un distribuidor de Rosario que nos pasó un cambio de un 6% en sanitarios. En lo que es hierro todavía no han pasado precios nuevos, y pese al aumento del dólar vendemos con el precio normal de hace tres o cuatro días atrás”. “Cuando se modifica el valor de la divisa impacta en los días siguientes en nuestro rubro. Todavía es muy reciente. Faltantes no hemos tenido, pero hasta que no se estabilice bien esto, vamos a sufrir faltantes o y cambios de precios, más allá de las subas por la inflación”.

En varias concesionarias de autos también hubo subas de precios, aunque en algunas de ellas descartan que sea por la escalada del dólar blue. Sobre este punto, Gastón Nizz, gerente de ventas de Macua, explicó a UNO: “Por el momento no hay una suba en relación al dólar, sino que los aumentos ya se vienen dando siempre en el orden de entre un 5% y un 7% mensual. Según lo que nos han informado, eso no va a variar. Sabemos que en mayo vamos a arrancar con incrementos cercanos al 7%; y las tasas también es muy probable que suban. No puedo garantizar cómo se van a ir dando las cosas después”.

En torno a las ventas, observó: “Si bien los mercados por ahí pueden tener cierta influencia, hasta hoy seguimos con las ventas normales, e incluso esta semana tuvimos el récord de ventas de los últimos seis meses, porque justamente la gente lo que busca es resguardar los pesos. También se vio gente que aprovechó a cambiar el dólar un poco más alto, ya que como ha venido sucediendo que en los mercados los valores van y vienen de manera tan notable y abrupta, ante la incertidumbre de que vuelva a bajar, muchos han estado cambiando los dólares en el mercado donde se lo pagan un poquito más”.

“En cuanto a los planes de ahorro que estamos vendiendo en Renault, también se han superado los objetivos y las expectativas que tenía la empresa”, añadió.

No obstante, por último reflexionó: “A la incertidumbre la estamos viviendo todos, no solo los clientes sino también los concesionarios, ya que todos los meses es una nueva carta de juego, tanto con las tasas como con los autos. En nuestro sector está además la falta de stock de unidades importadas, si bien Renault no tiene tanto ese inconveniente, porque gran parte de su segmento tiene fabricación nacional”.