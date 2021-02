A partir de la nota publicada por UNO el 8 de febrero, que fue replicada por otros medios, se descubrió que también en Santa Fe hay supuestas víctimas de quienes fomentan este tipo de operación, quienes se hacen llamar “líderes”, asegurando que “este negocio no tiene ningún riesgo financiero”, ya que “la empresa en cuestión tiene respaldo en oro”.

A nivel local, varios de los que promueven este sistema –en el que en algún momento hay un quiebre en los ingresos y se descubre el mecanismo por el cual algunos “inversores” obtendrán beneficios, pero otros no–, ya fueron denunciados en el Ministerio Público Fiscal esta semana por varios de los afectados, patrocinados por los abogados Adolfo Andrés Amarilla, César Jazmín y Emilio Ruffiner, quienes efectuaron una presentación para que se investiguen los presuntos delitos de “estafa, asociación ilícita y lavado de activos”. Según adelantó Amarilla, ya entregaron las denuncias de dos grupos de damnificados, y la semana que viene realizarán otra más.

denuncia por venta de oro portada.jpg El abogado Amarilla, perjudicado por la presunta estafa, se presentó en Tribunales

Según recordó el letrado, el hecho en sí que se expone es que les prometieron una rentabilidad por invertir una importante suma de dinero en oro o en títulos, asegurándoles que podrían retirar tanto el capital como las ganancias a partir del 1° de enero de este año, y no cumplieron.

En este contexto, remarcó a UNO: “Ya se está moviendo el Ministerio Público Fiscal, están llegando las primeras citaciones. El martes deberá presentarse uno de los damnificados para ampliar y contar sobre el hecho, quien exhibirá documentación sobre el caso, que ya está en manos del fiscal Juan Manuel Pereyra”.

Amarilla advirtió que hay más víctimas de esta posible estafa que aún no se animan a denunciar, por haber recibido algún tipo de amenaza por parte de alguno los “líderes”, y además porque los referentes en la zona de la empresa Global Intergold “les están prometiendo a quienes confiaron en este sistema que a partir del martes les van a dar un 14% en códigos”. Sobre este punto, aseveró: “Es otra movida para seguir metiendo a más personas y seguir estafando. Ante las denuncias, la compañía no se hizo presente y los líderes quieren seguir ganando, por eso queremos alertar a la comunidad para que esté atenta ante esta operatoria, en la que no cumplen con lo que se pacta”.

En declaraciones previas, el abogado, quien también fue afectado por esta compañía, comentó: “Todo cambió el 24 de noviembre, faltando poco más de un mes para que pudiéramos retirar la plata depositada y sus dividendos a través de diferentes formas: comprando oro, transfiriendo todo a la propia cuenta bancaria –abonando los impuestos y percepciones correspondientes, por tratarse en teoría de moneda extranjera–, o convirtiendo los títulos obtenidos en acciones. Pero no cumplieron y cambiaron todo sobre la marcha”.

De acuerdo a lo informado por algunos de los afectados, Global Intergold tenía hasta hace poco su sede en Inglaterra y ahora teóricamente fue adquirida por una empresa canadiense, y esto ya generó sospechas. “Nos habían dicho que tenía un respaldo en oro, y que era un negocio con cero riesgo, y que al convencer a más gente de ingresar a este sistema la rentabilidad iba a ser mayor”, comentó por su parte Mariano, quien vive en Rosario y lleva invertidos 1.800 euros.

En su caso, al recibir la noticia de que iba a poder cobrar recién en 2026, en lugar de hacer en enero de este año, presentó por su cuenta una denuncia en el Ministerio de Justicia de su ciudad.

Asimismo, contó a UNO: “Sé que en Rosario ya se hicieron al menos otras siete denuncias, y hay más en Villa Constitución y en Roldán. La idea es luego juntarlas para hacer una presentación acá con un abogado”.

“Sé que hay más gente estafada, pero por ahí tienen miedo de denunciar, porque la empresa les prometió que el martes les van a devolver el 14% de su dinero, y como lo necesitan van a esperar a ver qué pasa en esa fecha, pero ya sabemos que es muy difícil que hagan esa devolución”, explicó.

Otra de las afectadas es Débora, quien vive en Santa Fe y por temor ante las supuestas amenazas que recibieron quienes ya hicieron la denuncia en la Justicia solicitó que no se publique su apellido. Tras la publicación de UNO decidió contar su caso, y refirió: “Cuando me enteré de que no iba a cobrar el dinero pautado a principios de este año, sino que el pago se efectuaría recién en enero de 2026 por disposición de la firma Global Intergold, que promete inversiones en títulos, efectivo o compra de dólares, y supuestamente unos bonos se van a convertir en acciones, la verdad es que la situación me superó”.

“No sabía qué hacer, y justo vi la noticia de que se están denunciando a los líderes de la empresa”, dijo.

Según contó, invirtió en noviembre de 2019 la suma de 1.800 dólares que tenía ahorrados, convencida por un grupo de personas que le contaron sobre las supuestos beneficios de invertir en esta compañía financiera. “La propuesta era muy seductora, pero luego fueron cambiando todo a medida que iba pasando el tiempo”, lamentó.

“En principio, lo que decía mi trato con los líderes es que yo podía participar de una red, en una pirámide, que era un fractal, sumando más gente y así podía juntar más plata; o simplemente invertir en la empresa como tal, que teóricamente vende oro”, subrayó, y aclaró: “Tomé esta última opción. Pasado un tiempo me contactaron para decirme que podía acceder a un dinero en la plataforma, que eran 500 dólares. Pero luego supe que si no sumaba una o dos personas más, no podía sacar esa plata”.

En su caso, el contacto con Global Intergold fue a través de gente de la República Oriental del Uruguay. “Yo quería invertir y ver cómo funcionaban las plataformas de Bitcoin y demás. Pero me convencieron de invertir ahí, me comentaron el negocio, me dijeron que en prácticamente un año y medio no tenía que hacer nada, solamente esperar para cobrar el capital más la ganancia. Era como una especie de plazo fijo, pero supuestamente con mayores beneficios, y era tentador”, confió a UNO la mujer, que en medio de la angustia hoy intenta recuperar, al menos, la suma que invirtió.