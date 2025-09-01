La Unidad Móvil de Registro Civil alcanzó más de 1.700 trámites.

Con el objetivo de acercar los servicios del Registro Civil a la comunidad, la Unidad Móvil realizó más de 30 operativos, superando los 1.700 trámites.

Con el objetivo de acercar los servicios del Registro Civil a la comunidad, la Unidad Móvil realizó a lo largo del año más de 30 operativos, superando los 1.700 trámites entre documentos de identidad, pasaportes, cambios de domicilio y otras gestiones.

En el marco del programa Registro Cerca Tuyo, la unidad visitó distintas comunas, entre ellas Arroyo Barú, Yuquerí Chico, Clodomiro Ledesma, La Clarita, Colonia Hocker, San Anselmo y alrededores, Colonia General Roca, Pedernal y Sauce Montrull, levando atención directa a los vecinos en sus localidades.

A través del programa Relevar, se brindó asistencia en diversos barrios de la ciudad de Concordia, donde se completaron 1.115 trámites de DNI y pasaportes, acercando las gestiones a sectores que, de otra manera, deberían trasladarse hasta las oficinas centrales.

Registro Civil

Otra actividad destacada fue la coordinación con el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Dirección del Servicio Penitenciario, que permitió que la Unidad Móvil llegara a las nueve unidades penales de la provincia. En este marco, 365 internos pudieron obtener su documento de identidad de manera directa, garantizando el acceso a derechos fundamentales.

Además, la unidad participó en el programa Entre Ríos Con Vos, que llevó servicios a Concordia y Los Charrúas en la primera jornada, y a Gualeguaychú y Urdinarrain en la segunda, gestionando aproximadamente 250 trámites, incluyendo primeras emisiones de DNI para recién nacidos, actualizaciones de documentos de 5 a 8 años y de 14 años, renovaciones por robo, extravío, deterioro o vencimiento, y expedición de pasaportes.

Si bien estos servicios se pueden realizar en cualquiera de las oficinas del Registro Civil, la propuesta de la Unidad Móvil busca facilitar el acceso especialmente en localidades más alejadas, reduciendo tiempos y desplazamientos. Actualmente, el equipo se encuentra trabajando en Colonia Ensayo, departamento Diamante. Para septiembre, se planifica un operativo en el departamento Uruguay, con fecha y lugar a confirmar, junto a nuevas visitas en coordinación.

Gracias a esta iniciativa, los vecinos de toda la provincia pueden realizar gestiones esenciales sin trasladarse grandes distancias, fortaleciendo la cercanía del Estado con la ciudadanía y promoviendo la inclusión en el acceso a documentos fundamentales.