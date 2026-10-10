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La UCR de Entre Ríos despide con profundo pesar a Eduardo Solari

La Unión Cívica Radical de Entre Ríos lamenta el fallecimiento de Eduardo Solari, un dirigente de extensa trayectoria política e institucional.

10 de octubre 2026 · 14:58hs
La UCR de Entre Ríos despide con profundo pesar a Eduardo Solari

La UCR de Entre Ríos despide con profundo pesar a Eduardo Solari

El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical expresa su profundo dolor por el fallecimiento de Eduardo Solari, histórico dirigente radical, exdiputado provincial, exconcejal de Paraná y militante comprometido con los valores democráticos y republicanos.

La Unión Cívica Radical de Entre Ríos lamenta profundamente el fallecimiento de Eduardo Solari, un dirigente de extensa trayectoria política e institucional, cuya vida estuvo estrechamente vinculada a la militancia partidaria, la defensa de la democracia y el servicio público.

Desde sus primeros pasos en la política, durante la década de 1970, Solari abrazó los ideales de la Junta Coordinadora Nacional y, posteriormente, acompañó el proceso de Renovación y Cambio encabezado por Raúl Alfonsín, participando activamente de una generación de radicales que contribuyó a la recuperación y consolidación de la democracia argentina.

A lo largo de su trayectoria ocupó importantes responsabilidades institucionales. Fue diputado provincial en dos oportunidades, concejal de la ciudad de Paraná y funcionario municipal en distintas gestiones, desempeñándose en áreas vinculadas a la acción social, la gestión comunitaria y los derechos humanos.

También asumió diversas responsabilidades de conducción partidaria, manteniendo hasta sus últimos días su pertenencia y compromiso con la Unión Cívica Radical.

LEER MÁS: El diputado Solari acusó al peronismo de copiarle proyectos

Su trayectoria constituye parte de la historia del radicalismo entrerriano, marcada por la militancia, la participación política y la defensa de las instituciones democráticas.

"Desde el Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos despedimos con respeto y profundo pesar a Eduardo Solari, reconocemos su aporte a la vida partidaria e institucional y acompañamos a su familia, amigos y correligionarios en este momento de dolor. Su recuerdo permanecerá ligado a la historia de nuestro partido y a las generaciones de radicales que hicieron de la política una vocación de servicio", finaliza el comunicado.

Trayectoria

Murió Eduardo Solari, dos veces diputado provincial, concejal de Paraná y funcionario municipal en varias oportunidades. Con una militancia que nació en los '70 al calor de la Junta Coordinadora Nacional y se afianzó en los '80 junto al alfonsinismo, tuvo una destacada actuación legislativa y desempeñó diversos cargos de conducción partidaria hasta sus últimos días.

Eduardo Solari UCR trayectoria
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