La sucesión de Bordet: para Bahl el desafío será el armado político con aliados y sectores disidentes

Para conocer la dinámica que tendrá el armado electoral, tanto del oficialismo como de la oposición, UNO consultó a dos especialistas en temas políticos. Maximiliano Gómez, Licenciado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), planteó que el análisis debe partir de un escenario donde las primarias no deben descartarse.

“Todavía sigue abierta la posibilidad de que haya una primaria hacia el interior del PJ o el nombre que adquiera la alianza en Entre Ríos, llámese Frente de Todos o Frente Creer. ¿Por qué? Hemos visto que, si bien Bahl ha tenido un conjunto de apoyos importantes por parte de senadores y diputados del PJ, así como también por parte de intendentes e intendentas, es cierto que hay actores con cierto predicamento hacia el interior del peronismo provincial que se mantienen afuera de ese armado, algunos de los cuales están planteando todavía hoy la posibilidad de disputar las PASO”, ilustró.

Desde su mirada son dos apellidos los que se asocian a esa cruzada: “Son claro ejemplo de ello los casos del intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, o el propio intendente de Concordia, Enrique Cresto, que viene de ser un candidato derrotado en la elección intermedia de 2021, pero que dejó de ocupar un cargo nacional para volver a la intendencia con la idea desde ese lugar proyectarse a la disputa por la gobernación. Son dos actores importantes, relevantes, y que dejan abierta la posibilidad de que haya una disputa interna. Incluso puede haber una especie de confluencia entre los sectores de Cresto y de Piaggio, sumado a otros que se puedan sentir no contenidos por la candidatura de Bahl”.

Otro de los nombres –a su criterio– que debería sumarse a esta nómina es el del exgobernador Sergio Urribarri. Al respecto opinó que “estaría quedando por afuera Urribarri y sus seguidores: todo parece indicar que tiene la intención de ir por afuera del Partido Justicialista y disputar la elección con otro sello, que sería Compromiso Federal que en Entre Ríos no forma parte del actual esquema del Gobierno”.

Para Gómez la definición de las candidaturas están condicionadas por las negociaciones que se darán entre los diferentes sectores, así como también incide el calendario electoral que en Entre Ríos será unificado con la Nación. “Al día de hoy todo indica que es una posibilidad que haya PASO hacia el interior del oficialismo. El mismo gobernador cuando hizo el anuncio dejó abierta la puerta para que pueda haber una disputa interna. El problema del peronismo es que no tiene integración de las minorías, no prevé la incorporación de las minorías, en donde un candidato a la gobernación derrotado pueda integrar a sus diputados en la lista del candidato ganador”, subrayó.

Sobre los desafíos que asumirá Bahl aseguró: “Claramente el intendente de Paraná va a realizar su campaña, no solo aprovechando la estructura institucional de la Gobernación, sino la buena imagen que conserva hoy en día el gobernador Bordet. Entiendo que tiene una parada difícil porque va a competir con el candidato de la oposición mejor posicionado en las encuestas y que más expectativas ha generado por su gran triunfo en las legislativas de 2021. Ahí resultarán claves los acuerdos que pueda lograr hacia el interior del peronismo entrerriano, particularmente con la costa del Uruguay”.

“Necesita fortalecer ese corredor territorial, ese espacio el cual hoy lo tiene un poco vacante y en la medida en que no cierre con Piaggio o con Cresto, también eso va a quedar más claramente exhibido. Eso me parece muy importante, lo de la costa del Uruguay. No porque lo requiera en términos de imagen. Si bien no tengo cuál es su nivel de conocimiento público, habiendo siendo intendente de Paraná y antes vicegobernador, ese no va a ser un problema”, observó.

“Está en juego el nuevo líder dentro del peronismo”

Carlos Elgart, consultor político de Gualeguaychú, en entrevista con UNO brindó su parecer sobre el actual proceso político que concluirá en la sucesión del gobernador Gustavo Bordet. “La decisión, que algunos admiten de inconsulta, de designar a Bahl como precandidato a gobernador, reflota algunas internas en la costa del Uruguay. Ahí se manifiestan dos precandidatos como Cresto y Piaggio, que están decididos a marcar un poco la cancha dentro del peronismo. Lo que acá se está jugando luego de esta elección es quien se proyecta como el nuevo líder dentro del peronismo. Ahí se inicia otra carrera, otra competencia, internamente dentro del peronismo y esto se comienza a manifestar previo a la contienda electoral”, argumentó el profesional.

Sobre los fundamentos que llevaron al gobernador a inclinarse por la figura de Bahl como su delfín político sostuvo: “La gestión de Bahl en Paraná está bien conceptuada, es un hombre cercano al gobernador y de su confianza. Está impulsado por la buena imagen de su gestión, por la valoración positiva del gobernador, y el oficialismo presenta una batalla interesante para consolidar un triunfo en la capital de la provincia. Y que eso pueda traccionar votos hacia la competencia por la gobernación. El desafío que tiene Bahl es tratar de sanar las heridas de la interna que ha generado su designación. Y además tiene que ver si tiene capacidad para construir un liderazgo político en un peronismo que ha quedado un poco huérfano”.

Consultado por la figura de Frigerio consideró que “es el candidato más instalado en la provincia, después del gobernador”.