La Provincia promueve la producción con valor agregado en origen.

Funcionarios de la Provincia visitaron la firma Litoral Alimentos, ubicada en la reserva natural de usos múltiples El Cencerro, de Conscripto Bernardi.

En el marco de las políticas de promoción a las producciones sustentables y el comercio exterior que viene llevando adelante el Gobierno provincial, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Económico visitaron la firma Litoral Alimentos, productora de alimentos con certificación orgánica.

Ubicada en la reserva natural de usos múltiples El Cencerro, de Conscripto Bernardi, funciona como un establecimiento donde se prescinde del uso de productos agroaquímicos; produciendo, elaborando y comercializando alimentos bajo el nombre comercial Aguará Orgánico.

Presencia de la Provincia

Del recorrido participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho; su par de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata; la directora de Relaciones Económicas Internacionales, Cynthia Cabrol; y la responsable del Área de Producción Orgánica, María Inés Moreira.

Allí, Juan Francisco Arias, responsable del establecimiento; explicó: “Somos productores de lino marrón y dorado, ambos orgánicos certificados; con los cuales también elaboramos aceite y harina de lino, procesando aproximadamente 200 toneladas anuales de lino. Tenemos una certificación orgánica con la certificadora Food Safety, y además elaboramos productos libres de gluten”.

Añadió a esto que la firma realizó su primera exportación a Brasil con productos a granel, como así también se encuentran en tratativas para entrar con marca propia al mercado uruguayo.

“También somos productores ganaderos: hacemos cría y recría en nuestro establecimiento. El Cencerro es área natural protegida desde el año 2020; y producimos carne de forma holística mediante pastoreo regenerativo y rotativo”, sumó Arias.