La provincia homenajea a sus 450 combatientes en la Guerra de Malvinas

Hablar de la Guerra de Malvinas

Felizia explicó a UNO: “Parte de la tarea de malvinizar es darle reconocimiento a quienes defendieron nuestra soberanía. Entre Ríos tiene héroes de la patria, hombres que enfrentaron a Inglaterra por tierra, por aire y por mar en 1982. Por eso, parte de la tarea es darle la voz y el reconocimiento a quienes pelearon en Malvinas y también a sus familias. Una cosa es hablar de la guerra y otra cosa es haber ido a la guerra, por eso es tan importante el reconocimiento de quienes combatieron. La gesta comenzó el 2 de abril de 1982 y terminó el 14 de junio de ese mismo año. El 14 de junio empezó el proceso de desmalvinización: le empiezan a decir a los combatientes que no cuenten lo que vivieron en Malvinas, volvían a sus ciudades con los colectivos con las ventadas tapadas para que no los vieran, e inicia todo un proceso para que los argentinos nunca más nos animemos a enfrentar a Inglaterra u osemos discutir la soberanía de nuestro territorio y la integridad territorial. Los combatientes que volvieron, lo sabemos por sus testimonios, no tuvieron en su gran mayoría atención psicológica ni económica, les costaba encontrar trabajo, les decían ‘los chicos de la guerra’. ‘los locos de la guerra´y con el tiempo se fueron organizando en Centros de Veteranos que están regados por todo el país para poder dar pelea por sus derechos.”

Detalló: “Casi una década después, al menos en Paraná y en Entre Ríos, llegaron las primeras pensiones. Ellos cuentan que fue un momento muy duro el del regreso. De todos modos, siempre dicen que el pueblo los reconoce, muchos dan cuenta de eso, y si hoy nos fijamos, desde hace muchísimos años, casi no hay pueblo en Entre Ríos que no tenga una placa, un monumento o algo que reconozca a los héroes de nuestra provincia. Lo mismo ocurre en otras provincias del país.”

En Entre Ríos, hay Centros de Veteranos en Paraná, Concordia, Gulaeguaychú y Concepción del Uruguay.

Soberanía

En cuanto a la soberanía sobre las islas, el integrante del foro explicó: “A lo largo de los años, Inglaterra ha avanzado sobre nuestra soberanía, como parte del proceso desmalvinizador. Por un lado, los pactos de Madrid: Acuerdo de Madrid I y Acuerdo de Madrid II, entre el 89 y el 90, establecieron que no podemos discutir la soberanía de Malvinas en ninguna instancia diplomática, le cedemos el poder de Policía del ejército de Inglaterra sobre el nuestro. En 1990 firmamos la Ley de Garantías a las Inversiones Británicas, donde les permitimos invertir en nuestro país como si fuera un país amigo, como si no tuvieran una parte de nuestro territorio por la fuerza, son acreedores de nuestra deuda externa, poseen grandes extensiones de tierra en el continente, extraen el petróleo de nuestro territorio, y han transformado a Malvinas en una gran base militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), desde donde pretenden anexar grandes extensiones de mar donde explotan la pesca, pretenden instalar puertos navales. El gran objetivo histórico que ellos tienen que es quedarse con la Antártida”.

Felizia agregó: “Por eso, parte de la tarea de malvinizar es dar pelea por la integridad territorial de nuestro país. Por un lado, está el reconocimiento y el homenaje a quienes fueron a Malvinas, a quienes cayeron y a quienes volvieron y a sus familias; y por el otro, dar cuenta de la necesidad de la integridad territorial de nuestro país, de la soberanía como condición principal de la libertad. El 2 de abril es importante para quienes queremos hacer realidad la declaración de Independencia argentina que estableció, el 9 de julio de 1816, que debíamos ser libres de dominación extranjera. Nosotros sabemos que la causa Malvinas es todo el año, pero aprovechamos la fecha para reivindicar la recuperación de las islas y esos 74 días donde ejercimos integridad territorial completa sobre nuestro territorio. La causa de Malvinas nos permite volver a discutir la historia, demostrar que la historia de las islas tiene 200 años y que es la causa justa del pueblo argentino. Conmemoramos el 2 de abril para decirle a Inglaterra que más temprano que tarde, vamos a volver sin pasaporte. Mientras quede un argentino, la causa de Malvinas va a seguir vigente en nuestro pueblo”.

Presente y futuro

En relación a la conciencia histórica de las nuevas generaciones, el escritor dijo: “Cuando voy a una escuela, a un barrio, una Municipalidad o vecinal, me encuentro con que cada vez hay más jóvenes que no sólo reivindican a los héroes de Malvinas, sino que hablan del tema con amor a la patria, se tatúan, o cuando llegan al último año de la Secundaria, en sus buzos y en sus remeras bordan el contorno de nuestras Islas Malvinas. Eso me da a pensar que la causa no sólo está presente en nuestro pueblo, sino que también está presente en las nuevas generaciones”.

“Cada vez somos más los que trabajamos para unir las corrientes populares y patrióticas, las dos corrientes que generaron los grandes cambios en nuestra historia. Defendemos la industria nacional, la ciencia, el desarrollo tecnológico, la educación, la soberanía alimentaria, la tierra para quienes quieran trabajarla y todas aquellas cuestiones que hacen a la soberanía nacional. Cada vez somos más quienes seguimos el camino que aprendimos de nuestros próceres y de nuestros combatientes y quienes llevamos la bandera que nos enseñó Manuel Belgrano, cuando tras las invasiones inglesas de 1806 y 1807: ‘Ni amo nuevo, ni amo viejo. Ningún amo’. Queremos hacer realidad esa frase.”, concluyó.

Actividades

Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y otras ciudades hicieron una vigilia y hoy realizarán actos oficiales.