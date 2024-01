La Municipalidad ofreció 18% de aumento a trabajadores

LEER MÁS: Rosario Romero preside la Liga de Intendentes del PJ

"Fue un diálogo bueno y no les pedimos a los representantes gremiales que acepten la propuesta, sino que este iba a ser el aumento, porque es lo que se puede", agregó la intendenta al finalizar la audiencia. Por otro lado, respecto a la composición de la oferta salarial, explicó que "es proporcional al aumento de recursos de la Municipalidad. No podemos comprometer recursos que no tenemos, pero sí es el porcentual en que aumentaron los recursos nacionales, provinciales y municipales, trasladarlo en porcentaje al ingreso del trabajador".