"La gente anda sin dinero": el reclamo en Granja Tres Arroyos.

La situación en la planta La China de Granja Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay, sigue siendo crítica . Los trabajadores mantienen un paro total por falta de pago de salarios y aguinaldos. Parte del personal que se trasladó desde Becar fue incorporado a la planta, pero continúa adherido a la medida de fuerza sin percibir los haberes correspondientes.

La planta avícola mantiene paralizada la faena desde hace más de una semana. La medida afecta a casi 1.000 trabajadores , quienes denuncian que la empresa adeuda el 50% de la última quincena y parte del aguinaldo , el cual fue acordado en cuotas que no se estarían cumpliendo .

Paro total en Granja Tres Arroyos por salarios impagos

Miguel Klenner, Secretario General del Sindicato de la Alimentación de Concepción del Uruguay, dialogó con UNO y describió el panorama. "La gente está dentro de la planta esperando que se pague la diferencia salarial, el 50% del aguinaldo, y ya entró en vigencia la nueva quincena con el aumento. La empresa pagó dos cuotas de lo atrasado, pero a eso se lo comió la tarjeta, se lo comió el banco, entonces la gente anda sin dinero. La problemática está en que los trabajadores necesitan cobrar para pagar sus compromisos, como el alquiler, la luz y todos los gastos fijos. Hay gente que no tiene nada en la heladera, parece mentira en un sector avícola donde el pollo se vende, donde el pollo es la carne más consumida del país".

Klenner resaltó además la magnitud de la planta. "Esta planta produce 200 mil pollos por día, el pollo entra, se faena, se congela y salen los camiones térmicos y los containers. Entonces ves que todo el sector avícola de la zona le va bien y, justo nosotros, que somos mayoritarios y el más grande de la Argentina, no tengamos para pagarle al trabajador. Increíble".

El dirigente sindical explicó que, ante la falta de respuestas, se decidió visibilizar el conflicto. "Ayer se hizo la movida para que los medios se acerquen, para que la sociedad sepa lo que nos está pasando, descargar un poco la bronca contenida del encierro dentro de la planta, y después hicimos la asamblea. Se iba a hacer hoy el corte de la ruta 14, pero se suspendió porque pedimos negociar con la empresa para destrabar el conflicto y poner a trabajar. Somos conscientes de que, si no trabajamos, no producimos y nos perjudicamos nosotros también".

Klenner advirtió además el impacto que tiene la paralización en la economía local. "Es la única herramienta que tenemos para salir adelante, porque si no cobramos, nadie te quiere dar crédito ni te quiere fiar, ni el bolichero de la esquina, porque le están debiendo. Y esto afecta no solo a la fábrica con mil trabajadores, sino también a lo tercerizado, hay cazadores de pollo que no están trabajando, transportistas, el que vende combustible, el gomero, el que vende repuestos, aceite, el ferretero y muchos rubros más. Si esto sigue parado, la ciudad de Concepción del Uruguay ya está notando la falta de dinero, porque mil personas no están gastando. Es lamentable lo que estamos pasando. Estamos haciendo alimento, es la carne más vendida y no puede ser lo que está pasando".

El dirigente confirmó que la medida de fuerza continúa. "El paro sigue siendo total, estamos dentro de la planta, sin pollo, y tampoco salen los camiones. Esperamos una respuesta de la empresa. Si pagan lo que falta del aguinaldo y la cuota de esta quincena, se normaliza y se arrancaría. Estamos esperando que muevan los bancos los muchachos".

Antecedentes de la crisis: pagos irregulares desde 2024 en La China

La situación actual no es nueva y tiene antecedentes en septiembre y octubre de 2024, cuando comenzaron los problemas con el pago de vacaciones y los salarios dejaron de abonarse "bien y a tiempo".

En 2025, tras la firma del acuerdo preventivo de crisis, el escenario se agravó: la empresa profundizó los pagos irregulares, recurrió al pago en cuotas y, en el presente, directamente no paga los haberes. Esa supuesta excepcionalidad pasó a formar parte del funcionamiento habitual.

Al mismo tiempo, aplicó una "reforma laboral" de hecho, como un verdadero globo de ensayo de lo que hoy amenaza al conjunto de los trabajadores del país.