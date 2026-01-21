Uno Entre Rios | La Provincia | Granja Tres Arroyos

"La gente anda sin dinero": el reclamo en Granja Tres Arroyos

Miguel Klenner, del Sindicato de la Alimentación, dialogó con UNO y afirmó que el paro en Granja Tres Arroyos continúa por salarios y aguinaldos impagos.

21 de enero 2026 · 11:37hs
La gente anda sin dinero: el reclamo en Granja Tres Arroyos.

"La gente anda sin dinero": el reclamo en Granja Tres Arroyos.

La situación en la planta La China de Granja Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay, sigue siendo crítica. Los trabajadores mantienen un paro total por falta de pago de salarios y aguinaldos. Parte del personal que se trasladó desde Becar fue incorporado a la planta, pero continúa adherido a la medida de fuerza sin percibir los haberes correspondientes.

La planta avícola mantiene paralizada la faena desde hace más de una semana. La medida afecta a casi 1.000 trabajadores, quienes denuncian que la empresa adeuda el 50% de la última quincena y parte del aguinaldo, el cual fue acordado en cuotas que no se estarían cumpliendo.

Trabajadores de Granja Tres Arroyos advierten por salarios adeudados y cientos de empleos en riesgo. 

Granja Tres Arroyos: advierten por salarios adeudados y cientos de empleos en riesgo

el carnaval del pais mantiene beneficios para vecinos de gualeguaychu y publico entrerriano

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

LEER MÁS: Granja Tres Arroyos: advierten por salarios adeudados y cientos de empleos en riesgo

Paro total en Granja Tres Arroyos por salarios impagos

Granja Tres Arroyos (1).jpeg

Miguel Klenner, Secretario General del Sindicato de la Alimentación de Concepción del Uruguay, dialogó con UNO y describió el panorama. "La gente está dentro de la planta esperando que se pague la diferencia salarial, el 50% del aguinaldo, y ya entró en vigencia la nueva quincena con el aumento. La empresa pagó dos cuotas de lo atrasado, pero a eso se lo comió la tarjeta, se lo comió el banco, entonces la gente anda sin dinero. La problemática está en que los trabajadores necesitan cobrar para pagar sus compromisos, como el alquiler, la luz y todos los gastos fijos. Hay gente que no tiene nada en la heladera, parece mentira en un sector avícola donde el pollo se vende, donde el pollo es la carne más consumida del país".

Granja Tres Arroyos (2).jpeg

Klenner resaltó además la magnitud de la planta. "Esta planta produce 200 mil pollos por día, el pollo entra, se faena, se congela y salen los camiones térmicos y los containers. Entonces ves que todo el sector avícola de la zona le va bien y, justo nosotros, que somos mayoritarios y el más grande de la Argentina, no tengamos para pagarle al trabajador. Increíble".

Granja Tres Arroyos (3).jpeg

El dirigente sindical explicó que, ante la falta de respuestas, se decidió visibilizar el conflicto. "Ayer se hizo la movida para que los medios se acerquen, para que la sociedad sepa lo que nos está pasando, descargar un poco la bronca contenida del encierro dentro de la planta, y después hicimos la asamblea. Se iba a hacer hoy el corte de la ruta 14, pero se suspendió porque pedimos negociar con la empresa para destrabar el conflicto y poner a trabajar. Somos conscientes de que, si no trabajamos, no producimos y nos perjudicamos nosotros también".

Granja Tres Arroyos (4).jpeg

Klenner advirtió además el impacto que tiene la paralización en la economía local. "Es la única herramienta que tenemos para salir adelante, porque si no cobramos, nadie te quiere dar crédito ni te quiere fiar, ni el bolichero de la esquina, porque le están debiendo. Y esto afecta no solo a la fábrica con mil trabajadores, sino también a lo tercerizado, hay cazadores de pollo que no están trabajando, transportistas, el que vende combustible, el gomero, el que vende repuestos, aceite, el ferretero y muchos rubros más. Si esto sigue parado, la ciudad de Concepción del Uruguay ya está notando la falta de dinero, porque mil personas no están gastando. Es lamentable lo que estamos pasando. Estamos haciendo alimento, es la carne más vendida y no puede ser lo que está pasando".

El dirigente confirmó que la medida de fuerza continúa. "El paro sigue siendo total, estamos dentro de la planta, sin pollo, y tampoco salen los camiones. Esperamos una respuesta de la empresa. Si pagan lo que falta del aguinaldo y la cuota de esta quincena, se normaliza y se arrancaría. Estamos esperando que muevan los bancos los muchachos".

Antecedentes de la crisis: pagos irregulares desde 2024 en La China

Granja Tres Arroyos (5).jpeg

La situación actual no es nueva y tiene antecedentes en septiembre y octubre de 2024, cuando comenzaron los problemas con el pago de vacaciones y los salarios dejaron de abonarse "bien y a tiempo".

Granja Tres Arroyos (6).jpeg

En 2025, tras la firma del acuerdo preventivo de crisis, el escenario se agravó: la empresa profundizó los pagos irregulares, recurrió al pago en cuotas y, en el presente, directamente no paga los haberes. Esa supuesta excepcionalidad pasó a formar parte del funcionamiento habitual.

Al mismo tiempo, aplicó una "reforma laboral" de hecho, como un verdadero globo de ensayo de lo que hoy amenaza al conjunto de los trabajadores del país.

Granja Tres Arroyos Reclamo Concepción del Uruguay
Noticias relacionadas
Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

la noche de las ciudades mostro el carnaval de feliciano, victoria y parana

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

La Intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, delinearon la seguridad de la Fiesta Nacional del Mate que se desarrollará el 6 y 7 de febrero en Paraná

Fiesta Nacional del Mate: diagraman operativo de seguridad

Abejas y avispas: recomendaciones para evitar picaduras durante el verano

Abejas y avispas: recomendaciones para evitar picaduras durante el verano

Ver comentarios

Lo último

Donald Trump descartó recurrir a la fuerza en Groenlandia

Donald Trump descartó recurrir a la fuerza en Groenlandia

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

Ultimo Momento
Donald Trump descartó recurrir a la fuerza en Groenlandia

Donald Trump descartó recurrir a la fuerza en Groenlandia

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

Intendente quitará beneficios a familias con motos ruidosas: Ahora nosotros te vamos a joder a vos

Intendente quitará beneficios a familias con motos ruidosas: "Ahora nosotros te vamos a joder a vos"

Policiales
Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Una mujer denunció acoso y hostigamiento por parte de un abogado de Concordia

Una mujer denunció acoso y hostigamiento por parte de un abogado de Concordia

Ovación
Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron de fase en el Abierto de Australia

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron de fase en el Abierto de Australia

Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Liga Argentina: el clásico fue para Rocamora

Liga Argentina: el clásico fue para Rocamora

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League

El Rowing impulsa la seguridad en el río con un carnet habilitante para SUP

El Rowing impulsa la seguridad en el río con un carnet habilitante para SUP

La provincia
El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

Fiesta Nacional del Mate: diagraman operativo de seguridad

Fiesta Nacional del Mate: diagraman operativo de seguridad

La gente anda sin dinero: el reclamo en Granja Tres Arroyos

"La gente anda sin dinero": el reclamo en Granja Tres Arroyos

Dejanos tu comentario