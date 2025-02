La Ferrari Purosangue deslumbra en Paraná

Héctor Laca, empresario entrerriano fundador de la empresa de insumos agropecuarios Facyt, compró el primer Ferrari Purosangue de la Argentina. Este cuatro plazas no es un modelo tradicional dentro de quienes apuestan por los vehículos de la marca, pero no deja de tener las cualidades típicas de un Ferrari: viene con un motor V12 atmosférico que aporta 725 CV. El 80% del par motor está disponible a partir de 2100 rpm y el pico de par de 716 Nm se alcanza a 6250 rpm. Para algunas características del motor se utilizaron aplicaciones inspiradas en los monoplazas de la Fórmula 1, según la página oficial de la compañía italiana.

Un trabajador de toda la vida

Héctor Laca nació en un campo de 95 hectáreas en Nogoyá, en el seno de una familia numerosa y con una madre viuda. Desde temprana edad, experimentó carencias económicas, pero nunca perdió su ambición de superarse.En los últimos días se hizo más conocido por ser el dueño del primer Ferrari Purosangue de Sudamérica con patente en Córdoba.Hoy Laca estará en Paraná con la Ferrari. “Paré a la orilla de la ruta y ya pararon los autos para sacarle fotos”.

Ante críticas recibidas, señaló: “Yo ayudo muchísimo. En Concordia, en un lugar muy precario, hice un salón con todas las instalaciones para darle a los chicos pobres oficios. Todos los años destino equis dinero para ayudar”.“Tenemos un país que es único, pero nos gusta poco el sacrificio”, dijo el empresario.

“Me siento muy bien con mi conciencia porque no soy narco, nunca quise entrar en la política para cuidar mi nombre. La gente que me conoce no piensa como esos que me critican. Era una meta mía lograr tener una Ferrari, fui trabajando para tener esta máquina, no me da vergüenza mostrarme, no jodí a nadie”.

“A los 13 años me fui de mi casa buscando un horizonte porque no quería ser pobre. Mi historia es como una película, porque pasé por todo. Mi empresa la empecé con plata prestada, pero yo sabía muy bien lo que quería”.La Ferrari “es otra cosa, no es solo la marca”, destacó. “Corta en 300, el otro día la probé a 265. Tiene 725 caballos, tiene muchas cosas que otros autos no tienen. Es todo digital”.“Es un auto de colección, largaron 2 mil no más para el mundo”, para Argentina no había más que dos cupos.