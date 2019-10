Hoy y mañana, de 9 a 21, se podrá seguir visitando la 7ª edición de la Feria del Libro Paraná 2019 Nuestra bandera, una mirada, un libro, que se está llevando adelante desde el sábado en la sede del Club Social, en peatonal San Martín 958, con entrada libre y gratuita.

Feria del libro (3).jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

En los 24 stand que conforman la muestra se puede encontrar una gran variedad de propuestas, que incluye libros de diversos géneros de las editoriales regionales y nacionales. Escritores, editores e ilustradores se vinculan en este espacio de producción artística en un proceso de intercambio de textos en el que reinterpretan y recrean el trabajo de su propio hacer y el de sus pares. Textos gestados en el ámbito de las universidades de la provincia, otros con contenidos históricos, de ciencia ficción, religiosos, para niños, forman parte de la oferta de libros que el público puede adquirir a costos muy accesibles y hasta pagarlos con tarjeta de crédito.

Organizada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, la Feria ya convocó a una multitud en su noche inaugural el viernes, y también ayer. Se trata de una iniciativa que ya se transformó en un paseo clásico en el mes de octubre y cuenta con una amplia agenda de actividades y la participación de diversas e interesantes editoriales del país, que incluye la realización de disertaciones, el dictado de talleres y la apertura de espacios para las firmas de libros.

En representación de los libreros y editoriales de la capital entrerriana, Pablo Felizia, titular de Ana Editorial, remarcó: “Esta Feria se pudo llevar adelante gracias a que los escritores, las editoriales y las librerías nos hemos puesto de acuerdo para defenderla y que se realice. La impulsamos para que la literatura de los entrerrianos siga estando presente junto a los lectores que se suman cada año. Queremos vender libros para seguir haciendo las cosas que amamos, que es escribir, editar y mostrar los textos que nos gustan”.

Feria del libro (6).jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

A su vez, valoró: “La Feria es una herramienta que nos ayuda a difundir las obras. El libro que no se muestra no se vende, y cada vez que nosotros podemos mostrar un libro reafirmamos el camino que estamos haciendo”, dijo, y señaló: “En nuestro caso ofrecemos libros de escritores entrerrianos, pero también vale para los demás, para que se puedan afianzar y seguir haciendo lo que aman, y vivir de los libros que venden. En mi caso particular hacer esta feria me ayuda a apuntalar un proyecto que ya lleva varios años”.

Por otra parte, reflexionó: “El libro se sigue vendiendo, aún en esta era digital. Las abuelas quieren sacar a los niños de las pantallas, las madres y los padres también. Y cuando vienen los niños y los jóvenes y encuentran que hay literatura destinada para ellos se meten a buscar para llevarse alguno. Casi nadie sale de una feria de este tipo sin un libro”.

Felizia será el encargado de hacer las presentaciones esta tarde de Hare Krishna De qué estamos hechos, con la disertación de Krishna Priya Devi Dasi (Karina Acevedo). A las 18 Ángel Ferrero Machado presentará su libro Parte del Secreto, poemario y reflexiones. Y a las 20 hará lo propio Rubén Tosolino, con su libro El valle de los huesos rotos. Mañana a las 18 habrá una exposición de Marita Balla, Marta Pimentel y Miguel Ángel Rodríguez; y a las 19 Alejandro Fernández presentará su libro Túneles Blancos.