Juntos por el Cambio gana en Entre Ríos

El conteo de votos con el 26% de las mesas escrutadas le daba a Frigerio 66.128 sufragios y el 80% dentro de la interna de Juntos por Entre Ríos, mientras que Pedro Galimberti alcanzaba 16.635, el 20%. Entre ambos, la alianza opositora supera el 47% de la votación entrerriana en las PASO de este domingo.

Galimberti reconoció la derrota

Pasadas las 23, Pedro Galimberti felicitó a Frigerio por el triunfo en la interna: "Acabo de comunicarme con Frigerio para felicitarlo y reconocer la derrota. Más allá de que todavía faltan que se computen unas cuentas mesas, la diferencia que tiene hace imposible que ese resultado se pueda revertir. Lo he felicitado y me he puesto a disposición para lo que viene para octubre. Estamos absolutamente contento con el proceso. Hoy los vecinos de la provincia han dado una muestra de la importancia de la democracia en estas tierras, ya que un número importante fue a votar".

pedro galimberti}.jpg

El segundo precandidato a gobernador más votado en Entre Ríos es Adán Bahl. El intendente de Paraná suma 63.491 votos a nivel provincial, unos 2.000 por debajo de Frigerio en el mano y entre 9.000 y 10.000 debajo de Juntos en conjunto. El frente Más para Entre Ríos llega al 36% de los votos.

adan bahl.jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

La tercera fuerza a nivel provincial en Entre Ríos es La Libertad Avanza. Su precandidato a gobernador Sebastián Etchevehere registra 26.573 votos (15%), mientras que la cuarta opción más elegida es el voto en blanco, que utilizaron 25.290electores.

Etchevehere Milei.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira

En quinto lugar sigue la Confederación Vecinalista, que postula a Alberto Olivetti, con 1.680 sufragios (1%), mientras que ocupa el último puesto la Nueva Izquierda, con Sofía Cáceres Sforza, electa por 1.140 personas (0,6%).

Alberto Olivetti.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

De mantenerse estos porcentajes, el vecinalismo y el MST no alcanzarían el piso mínimo del 1,5% necesario para competir en la categoría Gobernador en las elecciones de octubre.

Sofía Cáceres Sforza Nadia Burgos 1.jpg Sofía Cáceres Sforza y Nadia Burgos, precandidatas de la izquierda que buscarán sortear el filtro de las PASO. UNO/Juan Ignacio Pereira.

Paraná

El justicialismo se impone por el momento en la capital provincial, con 43% en total entre sus cinco precandidatos, siendo Rosario Romero la que gana la pulseada interna. Juntos alcanza un 38% y Emanuel Gainza es el precandidato más votado dentro de su compulsa. Apenas el 8% de las mesas escrutada smarcan esta tendencia.

Concordia

En la Capital del Citrus el 6,5% de los votos contados arrojan una victoria parcial del peronismo, con el 51% de los sufragios totales. Armando Gay gana, transitoriamente, la elección interna del PJ concordiense. Juntos por Entre Ríos suma 33% en la ciudad y Francisco Azcué se impone en la puja interna.

Gualeguaychú

La oposición se impone ampliamente en la ciudad más poblada del sur entrerriano, con 49% de los votos sobre un 29% del justicialismo, que postula Martín Roberto Piaggio. El actual intendente de la localidad vecina Pueblo Belgrano, Mauricio Davico, es el precandidato más votado de la interna de JxC en Gualeguaychú. En la ciudad hay un 40% de las mesas escrutadas.

Concepción del Uruguay

El oficialismo retiene momentáneamente La Histórica, donde se relevó un 26% de los sufragios. Los tres precandidatos del PJ suman un 45% y José Lauritto se queda con la candidatura a intendente para octubre. Juntos alcanza un 36% y Juan Ruiz Orrico gana dentro su competencia interna.

Noticia en desarrollo