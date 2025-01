Iosper: la Intervención contestó a Femer

Gallego, acompañado por la subinterventora Marina Alegre, calificó la comunicación como una "sorpresa desagradable" y que desde la intervención esperaban que la entidad reflexionase, por estar vigente una mesa de negociación. En tanto les recordaron que son "prestadores de salud" y que el cobro de la deuda no se resolverá con "aprietes" ni teniendo a "los afiliados como rehenes".

"Dijimos que íbamos a pagar hasta el último centavo y pedimos facilidades para hacerlo. Cortar porque no les abonamos no va más, porque son cuestiones de salud. En estas condiciones de cortes de servicio no vamos a negociar. Si levantan el corte me voy a sentar a tratar de buscar una solución”, expresó.

“Esperamos la reflexión de las autoridades de la Femer, que se sienten en una mesa de negociación sabiendo que son prestadores de salud y no con una política de apriete para cobrar”.

Marina Alegre Mariano Gallego Iosper Femer.jpg

Reestructuración de Iosper

Sobre el trabajo de la intervención señaló que se está trabajando para restructurar la obra social en cuanto a lo prestacional y lo económico financiero. Explicaron que la tarea es complicada pero se vienen cumpliendo los objetivos trazados y que el objetivo es "defender los derechos de los afiliados”.

Explicó que cuando inició la intervención había muchos prestadores a la cola para cobrar, unos con plazos a 15 días, otros a 30 y otros a 90 días: "Nos pareció injusto y tratamos que todos los prestadores cobren en el mismo plazo”.

En tanto aseguró a los afiliados que se garantizará la atención en los sanatorios y clínicas. "Tenemos convenio con la Fundación Sanidad Ejército Argentino (Fusea) y también con particulares que no están en Femer”, señaló.

Marina Alegre Mariano Gallego Iosper Femer 1.jpg

El comunicado de Femer

En una nota dirigida a todas las entidades médico gremiales departamentales, el Consejo Directivo de Femer informó que considerando la situación en que se encuentra la relación con la Obra Social provincial resolvió “suspender la prestación de servicios médicos a los afiliados del IOSPER por falta de pago, los que serán atendidos como pacientes particulares”. Se hizo un repaso de la situación con el Iosper.

Se encuentran vencidos e impagos los honorarios médicos pot prestaciones ambulatorias brindadas en el mes de noviembre/24, así como los generados en internación en los meses de octubre y noviembre/24.

Por ello se ha intimado el pago y constituido en mora mediante Carta Documento el día 28/01.

No se ha obtenido respuesta alguna a nuestro reclamo de pago en término, actualización arancelaria e implementación de nomencladores por especialidad.

Consecuentemente el Consejo Directivo ha resuelto suspender la prestación de servicios médicos a los afiliados del IOSPER por falta de pago, los que serán atendidos como pacientes particulares.

Cabe recordar que el pasado 21 de enero se presentó una nota al interventor del IOSPER Mariano Gallegos, donde se señalaba: “Habiendo tomado contacto con esa intervención y escuchado sus ideas sobre la forma y condiciones de continuar la relación entre ese Instituto y la FEMER, consideramos oportuno formalizar nuestra propuesta, que consiste básicamente en los siguientes puntos:

Respetar los plazos de pago a 30 días para el pago de las prestaciones ambulatorias brindadas en el mes de Noviembre y regularizar el pago de las prestaciones brindadas en internación. Este implica el pago del 100% de la facturación de Noviembre Ambulatorio así como Octubre y Noviembre Internación durante el mes de Enero corriente.

Mantener este plazo de pago pactado contractualmente con el IOSPER para la cancelación de las facturaciones por servicios ya brindadas, plazo que ha estado vigente y respetado por el Instituto durante los últimos años, y acordado también con todas las obras sociales con la que mantenemos convenios prestacionales.

Alcanzar a la brevedad un acuerdo que contemple no sólo el pago oportuno ya explicitado sino la retribución adecuada de los trabajadores médicos entrerrianos, incorporando los nomencladores de las distintas especialidades.



Ajustarse a las bases propuestas permitirá superar las perturbaciones en la prestación de los servicios, transparentando la relación contractual y garantizando la mejor atención de vuestros afiliados”.