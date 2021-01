Iosper: afiliados protestarán por coberturas incumplidas

Sobre los puntos reclamados se indicó a UNO: “Hay pacientes oncológicos a los que no se les entrega la medicación para el cáncer en tiempo y forma, pacientes diabéticos que tienen cortada la entrega de insulina y de tiras reactivas, pacientes crónicos y discapacitados a los que se desatiende, prestadores que dejan de cumplir los servicios por falta de pago de la obra social. Por todo esto nos estaremos movilizando en cada sede de Iosper”.

Protesta de iosper (1).jpg Foto UNO/Mateo Oviedo

Un petitorio sin respuesta

Según relevó UNO, las principales quejas que aparecen entre los afiliados son:

- el corte de entrega de medicamentos en pacientes crónicos, oncológicos, diabéticos y de HIV

- falta de pagos y de reintegros desde marzo a los cuidadores domiciliarios y acompañantes terapéuticos, quienes cargan además con el pago del monotributo

- en especialidades como odontología, neurología, oftalmología o psicología, “la mayoría cortó prestaciones por atraso en los pagos”

- falta de cobertura de certificados por discapacidad

- corte del tratamiento “en más de una oportunidad” a pacientes con HIV

- planes maternoinfantiles: no se está cumpliendo con entregas de leche y de pañales

- importante retraso en entrega de elementos ortopédicos

- lentes: montos bajos reconocidos en reintegros y con gran demora

- También causa malestar la falta de respuestas en las respectivas dependencias de la obra social a lo largo y ancho de la provincia. “Las oficinas del interior funcionan como pasa-papeles: los toman y los mandan a Paraná, donde quedan dormidos”, indicó a UNO un vocero de la protesta.

La convocatoria

“El próximo 11 de enero, a las 10 horas, nos movilizaremos en toda la provincia (en Paraná en la sede central de Andrés Pazos 240). Esta vez tenemos que comprometernos, no importa si estás atravesando por un reclamo; quizás hoy no lo tengas, pero puedes llegar a necesitar. Pedimos solidaridad por todos aquellos afiliados que la vienen pasando mal, por aquellos prestadores que no cobran, por los recortes y el mal funcionamiento de la Obra Social de la Provincia. Decimos basta! sumate y llevá un cartel”.

cuidadores domiciliarios reclaman en iosper 1.jpg Foto: UNO / Diego Arias

cuidadores domiciliarios reclaman en iosper 3.jpg Foto: UNO / Diego Arias

Iosper.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira

Protesta de iosper (2).jpg Foto UNO/Mateo Oviedo

Protesta de iosper (6).jpg