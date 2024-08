Invitan a un encuentro regional y virtual de jóvenes

Entre Ríos tratará proyecto que promueve el uso de "armas no letales"

Inscripciones del encuentro regional

Una de las organizadoras del encuentro detalló: “Pueden participar personas entre 16 a 35 años de todo el país. El encuentro es inclusivo y es para que participen jóvenes de distintos sectores, ya sea académicos, de militancias, ONG, de gobierno. Deben inscribirse en la página que es www.encuentrodejuventudes.org y lo ideal es que, para los del Pampeano, se puedan inscribir, durante esta semana o principios de la semana que viene. La aclaración es que es un formato de postulación, porque depende de la cantidad de inscriptos, vamos a tener que seleccionar perfiles porque hay espacio para 500 personas”.

Por consultas, los interesados pueden dirigirse a [email protected].

La referente de Redappe también informó a este medio que para el campamento nacional se otorgarán becas completas de alojamiento y viáticos. Para poder postularse, debe indicarse la opción correspondiente en el formulario de inscripción on line.

Proyección entrerriana

Cherini manifestó: “Es el primer encuentro de este proyecto que se realiza. A quien no conoce de esto y me gustaría invitar, le diría que si te interesa la realidad política en términos amplios, no política partidaria solamente, si te interesa tu país, tu comunidad, el desarrollo de la Argentina y tener una voz que sea escuchada, compartiendo con otros jóvenes de todo el país, construyendo una agenda de acciones comunes, esta es una gran oportunidad gratuita y con mucha calidad de preparación y de formación que estamos elaborando. Es importante que chicos y chicas de Entre Ríos participen para que la provincia esté representada, para que las problemáticas nuestras se trabajen, se propongan soluciones desde la entrerrianía y, obviamente, que especialmente en el eje que yo trabajo, que es política exterior y federalismo, podamos proponer instancias para la inserción de la provincia en el sistema internacional, para más oportunidades internacionales para los jóvenes entrerrianos”.