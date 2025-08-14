Uno Entre Rios | La Provincia | Incendio

Intenso incendio de pastizales en la zona de la Plaza Mujeres Entrerrianas

En horas de la tarde de este jueves, un importante incendio de pastizales se registra en la zona de la Plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná.

14 de agosto 2025 · 15:43hs
En horas de la tarde de este jueves, un importante incendio de pastizales se registra en la zona de la Plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná, generando columnas de humo que pueden verse desde distintos puntos de la ciudad.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos Zapadores y Voluntarios para controlar las llamas. Si bien se trata de un área descampada y no hay riesgo inminente para viviendas cercanas, la intensidad del humo mantiene en alerta a vecinos y automovilistas que circulan por la zona.

Incendio pastizales Plaza Mujeres Entrerrianas Paraná
