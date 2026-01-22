Intendentes de Juntos por Entre Ríos respaldan a Frigerio tras denuncia de espionaje

El Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos respaldó a Frigerio frente al hallazgo de dispositivos espías en oficinas oficiales.

Desde el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos expresaron su total acompañamiento al gobernador Rogelio Frigerio "ante los hechos de extrema gravedad que motivaron la denuncia del hallazgo de dispositivos de espionaje en dependencias oficiales del Gobierno provincial“, indicaron a través de un comunicado.

“La decisión de denunciar ante la Justicia, iniciar investigaciones internas y avanzar con total transparencia refleja un cambio de época en Entre Ríos. Durante años se naturalizaron prácticas oscuras que dañaron la institucionalidad, la confianza pública y el normal funcionamiento del Estado. Hoy, ese tiempo quedó atrás”, señalaron.

Dispositivo espionaje

"Terminar con mecanismos ilegales"

Luego, agregaron: “El proceso de transformación iniciado en diciembre de 2023 implica terminar definitivamente con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras, ordenar el Estado y garantizar que la gestión pública esté al servicio de los entrerrianos, y no de intereses ocultos. Sabemos que este camino no es sencillo, pero es el único posible para construir una provincia más justa, moderna y democrática”.

Y cerraron: “Como intendentes, acompañamos este rumbo con convicción y responsabilidad. Defendemos la legalidad, la transparencia, la libertad y el respeto por las instituciones como valores irrenunciables. El cambio que está en marcha es profundo y no se detiene”.