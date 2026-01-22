Uno Entre Rios | La Provincia | Intendentes

Intendentes de Juntos por Entre Ríos respaldan a Frigerio tras denuncia de espionaje

El Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos respaldó a Frigerio frente al hallazgo de dispositivos espías en oficinas oficiales.

22 de enero 2026 · 08:15hs
Intendentes de Juntos por Entre Ríos respaldan a Frigerio tras denuncia de espionaje

Desde el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos expresaron su total acompañamiento al gobernador Rogelio Frigerio "ante los hechos de extrema gravedad que motivaron la denuncia del hallazgo de dispositivos de espionaje en dependencias oficiales del Gobierno provincial“, indicaron a través de un comunicado.

“La decisión de denunciar ante la Justicia, iniciar investigaciones internas y avanzar con total transparencia refleja un cambio de época en Entre Ríos. Durante años se naturalizaron prácticas oscuras que dañaron la institucionalidad, la confianza pública y el normal funcionamiento del Estado. Hoy, ese tiempo quedó atrás”, señalaron.

El Patito Sirirí luce renovado tras su puesta en valor.

La plaza del Patito Sirirí luce renovada tras su puesta en valor

El concejal Giebel consiguió un fallo favorable en el STJ.

La Justicia anuló la sanción a un concejal entrerriano tras considerarla ilegal

Dispositivo espionaje

LEER MÁS: El PJ de Entre Ríos repudió el espionaje a autoridades provinciales y pidió acción judicial

"Terminar con mecanismos ilegales"

Luego, agregaron: “El proceso de transformación iniciado en diciembre de 2023 implica terminar definitivamente con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras, ordenar el Estado y garantizar que la gestión pública esté al servicio de los entrerrianos, y no de intereses ocultos. Sabemos que este camino no es sencillo, pero es el único posible para construir una provincia más justa, moderna y democrática”.

Y cerraron: “Como intendentes, acompañamos este rumbo con convicción y responsabilidad. Defendemos la legalidad, la transparencia, la libertad y el respeto por las instituciones como valores irrenunciables. El cambio que está en marcha es profundo y no se detiene”.

Intendentes Juntos por Entre Ríos Frigerio Espionaje
Noticias relacionadas
SMN emitió un alerta por altas temperaturas. Defensa Civil emitió recomendaciones. Los departamentos más afectados Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay

SMN: alerta meteorológica por altas temperaturas

Frigerio recibe este jueves a Santilli en Paraná para abordar gestión con Nación. En la ocasión, se espera que brinde detalles sobre la denuncia de espionaje.

Frigerio recibe a Diego Santilli en medio de la denuncia de espionaje

el pj de entre rios repudio el espionaje a autoridades provinciales y pidio accion judicial

El PJ de Entre Ríos repudió el espionaje a autoridades provinciales y pidió acción judicial

Mauricio Colello, se refirió al hallazgo de cámaras ocultas en oficinas del Gobernador y otras oficinas.

Mauricio Colello calificó de "extrema gravedad institucional" el hallazgo de cámaras

Ver comentarios

Lo último

Cine: Belén quedó fuera de los Premios Oscar

Cine: Belén quedó fuera de los Premios Oscar

El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico

El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico

España: tercer choque de trenes en cuatro días deja al menos dos heridos

España: tercer choque de trenes en cuatro días deja al menos dos heridos

Ultimo Momento
Cine: Belén quedó fuera de los Premios Oscar

Cine: Belén quedó fuera de los Premios Oscar

El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico

El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico

España: tercer choque de trenes en cuatro días deja al menos dos heridos

España: tercer choque de trenes en cuatro días deja al menos dos heridos

La plaza del Patito Sirirí luce renovada tras su puesta en valor

La plaza del Patito Sirirí luce renovada tras su puesta en valor

La Justicia anuló la sanción a un concejal entrerriano tras considerarla ilegal

La Justicia anuló la sanción a un concejal entrerriano tras considerarla ilegal

Policiales
Detienen al Chelo Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

Detienen al "Chelo" Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

El posteo contra Azcué por el que es investigado el comandante Chelo Lima en Concordia

El posteo contra Azcué por el que es investigado el "comandante Chelo" Lima en Concordia

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Ovación
La concordiense Paula Pedrozo: Estamos muy contentas y emocionadas por este mérito

La concordiense Paula Pedrozo: "Estamos muy contentas y emocionadas por este mérito"

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

Victorias de Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich en la Champions League

Victorias de Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich en la Champions League

La provincia
La plaza del Patito Sirirí luce renovada tras su puesta en valor

La plaza del Patito Sirirí luce renovada tras su puesta en valor

La Justicia anuló la sanción a un concejal entrerriano tras considerarla ilegal

La Justicia anuló la sanción a un concejal entrerriano tras considerarla ilegal

SMN: alerta meteorológica por altas temperaturas

SMN: alerta meteorológica por altas temperaturas

Frigerio recibe a Diego Santilli en medio de la denuncia de espionaje

Frigerio recibe a Diego Santilli en medio de la denuncia de espionaje

Intendentes de Juntos por Entre Ríos respaldan a Frigerio tras denuncia de espionaje

Intendentes de Juntos por Entre Ríos respaldan a Frigerio tras denuncia de espionaje

Dejanos tu comentario