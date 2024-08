Inician sumario a personal de hospitales de General Galarza y Gualeguay

hospital Perú General Galarza.jpg

El hecho

El paciente estaba en un estado grave y fue atendido en el hospital "Perú" durante un cambio de guardia entre dos médicos. Decidieron trasladarlo al hospital "San Antonio" en Gualeguay porque necesitaba atención más compleja. Sin embargo, el traslado se hizo solo con una enfermera y sin un médico, lo cual no es adecuado para un paciente en esa condición. El protocolo exigía que un médico lo acompañara, pero esto no se cumplió, lo que agravó la situación.

La doctora que estaba de guardia en el hospital "Perú", la Dra. Aránzazu De Lucca Maye, admitió que no acompañó al paciente durante el traslado y que no creía que fuera necesario. Además, se descubrió que ella no tenía su matrícula profesional vigente en Entre Ríos, lo que es una falta grave.

Irregularidades

En el hospital "San Antonio", la Dra. María Dolores Alle, quien estaba de guardia, no hizo el certificado de defunción cuando el paciente llegó fallecido, y decidió devolver el cuerpo al hospital "Perú" sin justificación adecuada, supo esta Agencia.

Debido a estas irregularidades, se propone iniciar un proceso disciplinario contra la Dra. De Lucca Maye, lo que podría llevar a su despido. También se menciona que la Dra. Alle cometió una falta por no hacer el certificado de defunción, pero como ya no trabaja en el sistema de salud, no se le puede aplicar una sanción.

Este sumario concluye que se debe seguir con la investigación administrativa para sancionar a los responsables de estas faltas graves, y se consultó con la dirección legal del Ministerio de Salud para proceder de acuerdo con las leyes vigentes.