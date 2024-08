Infancia y Adolescencia Misionera: la Catedral de Paraná a puro festejo

Infancia y Adolescencia Misionera.jpg

Por su parte, Adrián dijo: “Esto es una obra misional pontificia, somos misioneros, esta obra viene desde el Vaticano, el Papa es nuestro asesor más grande. Y nos dedicamos a su formación misionera. El misionero trabaja para llevar su forma de vida. Nosotros somos cristianos católicos y colaboramos en el servicio de forma espiritual a través de la oración y monetaria”. Los jóvenes contaron que el dinero recaudado este año está destinado a Sri Lanka. “Nuestra tarea es hacer más amigos para Jesús”, coincidieron entusiasmados.

Actividad religiosa en la Catedral

Los jóvenes iniciaron su camino religioso hace varios años porque ambos provienen de familias creyentes, católicas y cristianas. “Mis papás también fueron y son misioneros. Cuando estaba en la escuela, me invitaron a participar de Infancia y Adolescencia Misionera y así empecé. Fui a mi parroquia de ese momento y sigo hasta el día de hoy”, contó Ana Clara. “ Mi familia es católica. Mi hermano desde los 6 años iba a Infancia Misionera en mi parroquia que se llama Santa Ana. Cuando yo tenía 19 me invitaron a un campamento y así me acerqué mucho más a la iglesia y empecé a formar parte”, reveló Adrián. Los chicos forman parte del equipo de animadores del grupo.

Organizan actividades lúdicas y están atentos, además, a las otras actividades que desarrollan sus compañeros, como por ejemplo, quienes tocan la guitarra, el piano y el coro. Los niños pueden participar a partir de los 4 años y los adolescentes hasta los 16. “La fe, para mí, es esencial. Es el hilo conductor de mi vida. Es lo que me sostiene, es lo que me acompaña en todo momento. Y también la elijo como una manera de vivir, es algo que no me puede faltar. Gracias a Dios nací en una familia que siempre fue religiosa. Elijo a la fe como un estilo de vida y me alimento de eso todo el tiempo”, reveló Ana Clara. “La fe es mi vida. Ser misionero es un estilo de vida. Nuestro camino se trata de estar atento a lo que necesita el otro a través del servicio, eso nos dejó Jesús en sus enseñanzas. Y no solamente colaborando de forma monetaria, sino también espiritual. Trabajar para otros sin remuneración. Porque nuestro trabajo es arduo y dedicado, sin fines de lucro. Somos una gran familia y no tenemos fronteras. Nosotros conocimos a Jesús y se lo queremos presentar a otros también”, dijo Adrián.

Para los jóvenes, el Papa Francisco es el resultado de una obra maravillosa y se mostraron muy afectuosos con él. “Él nos guía y nos orienta como fieles, también los sacerdotes. Y que el Papa sea argentino para nosotros es relindo, lo sentimos más cercano”, destacaron. Como la actividad comenzó a la mañana y terminaba a las 18, a la hora del almuerzo todos degustaron de manjares caseros que compartieron gracias a la solidaridad de todas las familias que sumaron sus alimentos con modalidad a la canasta. Hubo risas, momentos emotivos, baile y mucho canto. Mamás, papás, abuelas, todos cantaban los coros de la iglesia mientras grababan a sus hijos. A los niños se los veía felices, estaban entre amigos. No faltó el mate, el pan casero y el agradecimiento por haber podido poder llevar a cabo un encuentro que no era fácil de coordinar debido a la cantidad de chicos y la movilidad. “Gracias a Dios no llovió. Teníamos miedo de que nos agarre el agua pero hoy salió el sol. Dios fue generoso una vez más”, aseguró una mamá emocionada hasta las lágrimas mientras compartía facturas.