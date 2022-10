El domingo, el intendente comunicó a través de Twitter que este martes ampliaría en la Justicia la denuncia para dar con los responsables de los incendios forestales. "Hace dos años venimos denunciando estos hechos, que son ilícitos y generan daños irreparables, en medio de una sequía extrema que nos afecta a todos", indicó Bahl.

Embed Imágenes que duelen en el alma. Nos están quemando la vida, el futuro de nuestros hijos.



Paren de taparnos los ojos con el humo de la destrucción de nuestra flora y nuestra fauna. pic.twitter.com/TcxhvTpYno — Adán Bahl (@adanhbahl) October 10, 2022

En esta línea, Testa remarcó que estos focos ígneos, que iniciaron la tarde noche del domingo, no son accidentales. "Desde la primera denuncia hacemos referencia a que son incendios intencionales, realizados con dolo, genera estragos, afecta todo".

El secretario, además, explicó que desde el incendio de la Isla Puente, que sucedió a principios de este año, se aportó a la Justicia un nombre que fue facilitado a la Municipalidad, pero que no era información precisa, pero que es complicado ubicar a los arrendatarios de estos terrenos, aunque no puso la responsabilidad sobre los dueños de estas tierras. "Son personas que intentan ingresar con distintos fines, entendemos que hay múltiples causas pero desde el poder que tenemos no hay forma de investigarlo", indicó.

Incendios islas Túnel Subfluvial RN168 9.jpg Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

Por otro lado, Testa expresó que no tienen contacto con las autoridades santafesinas, sino con el gobierno de la provincia y bomberos voluntarios, que trabajan de forma mancomunada para mantener contenidas las llamas. En este momento, las llamas están contenidas, pero aún no fueron extintas. El funcionario destacó que, debido a las condiciones climáticas, afortunadamente el humo no afectó a la ciudad.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA

Testa.mp3

Sobre los posibles responsables de los incendios, el secretario remarcó que estos focos ígneos son intencionales, pero se desconocen los objetivos de estos ataques al medio ambiente. "Señalar quién, quiénes o qué, no hay cómo averiguarlo y lo que pedimos es que se investigue para que, de una vez por todas, se terminen los incendios en las islas".