Incendios: Intendentes se movilizan con críticas al Obelisco

"Acá estamos reunidos intendentes de todos los partidos y abarcamos una región de entre 1,6 y 1,8 millón de habitantes respirando humo hace tres días. Pero lo que vemos es que se nos ríen en la cara. Y como esto no afecta a Buenos Aires y lo mismo pasa en Paraná, nadie se preocupa", dijo Javkin, para luego enfatizar: "No podemos mandar gente nuestra a ese territorio porque es de otra provincia. Acá los que pueden y deben puede intervenir son Nación y la provincia de Entre Ríos".

SNMF: hay incendios activos en la zona de Victoria

El titular del Palacio de los Leones insistió con que, en su afán de conseguir respuestas, "si hay que ir a Buenos Aires vamos a ir, si hay que ir a Paraná también lo haremos. Hemos denunciado, volveremos a denunciar, vamos a volver a aportar datos de los lugares donde se realizan las quemas. Pero si vino el Ejército y se produjeron resultados, si vinieron los del grupo Albatros y hubo resultados, que se queden entonces. Queremos presencia fija en el territorio hasta que esto termine".

A su vez, el intendente de Villa Constitución, Jorge Berti, amplió los dichos de Javkin al señalar que "nuestra idea es ir el próximo jueves a los ministerios y juntarnos en el Obelisco, el lugar central del país, para hacer notar nuestro reclamo y que todo el país se entere de lo que están pasando a los santafesinos. Y que se enteren los responsables, porque nadie no muestra que quieran hacer algo para cambiar esta situación. No podemos ir a las islas a investigar, lo tiene que hacer la autoridad responsable. Y esa responsabilidad la tiene la provincia de Entre Ríos, con la que que no hemos tenido ninguna comunicación ni contacto".