Inauguraron nueva sede del Concejo Deliberante de Paraná

Entre las dependencias que se trasladan al nuevo edificio, están: Comisiones (la cual contará con un espacio nuevo para la realización de las reuniones de trabajo que llevan adelante concejales y actores sociales de la ciudad), Prosecretaria, Digesto, Archivo, Diarios y Actas, Jurídico y Legislativa.

Así, el nuevo edificio se suma al renovado recinto de sesiones, la obra integral del Salón Mariano Moreno (la cual se encuentra en un notorio estado de avance), y la puesta en valor del edificio central en calle Corrientes y su anexo, en calle San Martín.

inauguracion concejo deliberante parana 2.jpg

“Para nosotros es un hito muy importante, no solo como gestión, sino para las gestiones que vengan, porque esto implica, por un lado, no solo que no tengamos que pagar alquiler, sino que aquí se centraliza todo lo que tiene que ver con la labor legislativa”, enfatizó la presidenta de la legislatura de Paraná.

Y añadió que “es un lugar accesible, que fue realizado por el personal del Concejo Deliberante, donde se sintetiza un trabajo conjunto de distintas áreas, que hoy podemos ver reflejado en oficinas de primer nivel, con equipamiento y mobiliario nuevo”.

En este aspecto, remarcó que “la planta de personal ha sido fundamental porque gran parte de las tareas de infraestructura edilicia de las diferentes obras han sido llevadas a cabo a través de trabajadores del Concejo, lo cual da cuenta de la enorme capacidad que poseen”.

“Marca un punto de inflexión para las futuras gestiones del Concejo Deliberante, ya que es un espacio que no solo van a disfrutar los trabajadores y los concejales, sino también mejorará el servicio que se brinda a la ciudadanía”, reflexionó.

En este marco, la viceintendenta contó que desde un inicio, la gestión se propuso trabajar sobre dos cuestiones puntuales: la jerarquización de la carrera administrativa de las y los trabajadores del Concejo; y la eficiencia en la planificación presupuestaria para llevar adelante las obras y servicios que hacía falta desde hace años.

“Teniendo en cuenta que del total presupuestario destinamos un 80% al pago de salarios y el 20% restante a la inversión en obras y servicios, fue necesario optimizar los recursos para ejecutar obras y comprar el equipamiento necesario, orientado a mejorar sustancialmente las condiciones de los trabajadores y, por consecuencia, brindar un mejor servicio hacia la ciudadanía”, afirmó.

Por su parte, el concejal David Cáceres consideró: “Esto reivindica la labor de los trabajadores que estuvieron llevando adelante la obra, y jerarquiza a aquellos que hoy tienen un espacio propio donde pueden sentirse dignificados y revalorizados en su tarea, lo que es muy importante porque desde aquí se elaboran las normas que después rigen para todos los vecinos”.

Entre los presentes, formaron parte del acto secretarios de distintas áreas del Departamento Ejecutivo Municipal; la secretaria legislativa del Concejo Deliberante, Irene Esquivel; la diputada provincial Stefanía Cora; y los concejales Luisina Minni, Fernanda Facello, Ana Ruberto, Susana Farías, Sergio Elizar y personal de diferentes reparticiones del Concejo.