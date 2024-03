Huevos de Pascua: por los altos precios, vienen flojas las ventas

Algunos precios

Según explicaron, se ven afectados por los precios mundiales del cacao, que se incrementó hasta tres veces en los últimos dos años. “El precio internacional de este insumo pasó de costar de 2.000 a casi 7.000 dólares la tonelada, producto del impacto del fenómeno del El Niño en Costa de Marfil y en Ghana, países que concentran el 50% de la producción mundial. A su vez, en la Argentina el azúcar también ha tenido un aumento más que considerable, lo que afecta al valor del producto final”, explicó Damián Di Pace, titular de Focus Market.

Estos incrementos en los huevos de Pascua, sumado a la marcada pérdida de poder adquisitivo, generaron una caída en las ventas del 12% comparado con esta época hace un año atrás, según afirman desde la Asociación de Supermercado Unidos (ASU).

Esta baja en la demanda impulsó a los grandes supermercados a adelantar las promociones que suelen hacer los días previos a la Pascua para intentar dinamizar las ventas.

A nivel local, se pueden conseguir descuentos de hasta un 80% en la segunda unidad, y en algunos casos 2x1. Aprovechando estas ofertas, por ejemplo, se pueden llevar dos conejos de chocolate de primera marca, de 50 gramos, a 1.945 pesos cada uno; y el de 110 gramos a 3.199,50 pesos, en vez de 6.399 pesos, que es el precio original sin la promoción de comprar dos productos y pagar uno solo.

Si bien hay una importante diferencia adquiriendo esta opción, sigue siendo más costoso si se lo compara con alternativas artesanales que ofrecen emprendedores particulares que fabrican huevos de chocolate de manera artesanal.

Alejandra Matus, quien elabora huevos y conejos, contó a UNO que si bien ya tiene bastantes encargos, son muchos menos que años anteriores, y precisó que en su caso vende el conejo de chocolate de 60 gramos, que miden 10 centímetros, a 1.500 pesos, cuando en el supermercado está cerca de 3.000 pesos”, dijo.

“Al chocolate lo compro por cantidad, que por lo menos ya es una ventaja, porque nos hacen un poco más de precio, pero el aumento de esta materia prima subió con respecto al año pasado un 280% aproximadamente. Después hay que contar los otros elementos que también se utilizan: las bolsitas, las golosinas, todo eso también tuvo un incremento muy importante este año, de entre un 280% y un 300%”, indicó.

En este marco, comentó que para comprar tres kilos de chocolate de buena calidad hay que pensar en invertir entre 17.000 y 20.000 pesos. Sobre este punto, manifestó: “Trato de mantener la calidad con la que empecé y por la que me conocieron mis clientes, ya que por eso me siguen comprando. Así que este año, para sostener opciones accesibles aún cuando los precios de la materia se fueron tan altos, traté de hacer huevos y conejos más chicos en tamaño. De esta manera logro no elevar tanto los precios sin bajar la calidad y de esa forma que se pueda vender igual”.

“Tentaciones Paraná” es el nombre de su emprendimiento y vende en las redes, además de que sus clientes la recomiendan. Allí muestra opciones de productos, y contó: “También hago otros huevos de chocolate más grandes, de 300 gramos, que vienen rellenos con golosinas”. Finalmente, concluyó: “Se está vendiendo bien, aunque no tanto como años anteriores: se nota la diferencia. Traté de hacer una promoción, manteniendo un precio más bajo hace un mes, pero después tuve que aumentar un poquito con todos los incrementos de insumos que hubo”.