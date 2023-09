Hospital San Roque suspende cirugías por descargas eléctricas dentro del quirófano 

UNO dialogó con Gisela Torres, quién es delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el hospital materno infantil, quien confirmó que son varios los casos: "Ya se habían suspendido las operaciones la semana pasada para que se realicen las inspecciones y reparaciones correspondientes, pero ocurrió que el aparato volvió a fallar y ayer otros dos profesionales sufrieron descargas eléctricas. Más allá del susto, puede ocurrir algo grave. Las autoridades del hospital realizaron una inspección, no sabemos si desde el área de Mantenimiento del nosocomio o por parte de técnicos del Ministerio de Salud de la Provincia. El sábado hubo un nuevo caso, y ayer dos más. Desde el gremio hablamos con las autoridades e indicamos que hasta tanto no estén garantizados el bienestar y la seguridad tanto de nuestros compañeros, como de los pacientes, no olvidemos que estamos hablando de niños pequeños, no se volverá a trabajar en dicho sector", sostuvo la consultada.

Hospital San Roque.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández

"Como gremio estamos apoyando a los trabajadores, la idea es que se garantice que puedan trabajar en condiciones óptimas de seguridad. No volverán a ese lugar de trabajo si continúan los riesgos de que se produzcan este tipo de episodios nuevamente. Todas las presentaciones hechas tienen un marco legal e intervino la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).