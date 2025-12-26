Uno Entre Rios | La Provincia | Hospital San Martín

Hospital San Martín: se destacó la incorporación de aparatos para diagnóstico de imágenes

El hospital San Martín actualizó el servicio de diagnóstico por imágenes con dos ecógrafos, Rayos rodante digital, mamógrafo digital, seriógrafo y equipo de RX

26 de diciembre 2025 · 13:51hs
El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Recursos Materiales, llevó a cabo diferentes gestiones ante Nación y a lo largo de 2025 recibió un Sistema de Digitalización de Alta Productividad. De acuerdo a criterios de necesidad, se definió destinarlo al hospital San Martín de Paraná. Los equipos incorporados permiten mejorar la calidad de los servicios y optimizar la atención.

La aparatología que incorporó el nosocomio de referencia comprende dos ecógrafos de grandes prestaciones, un equipo de rayos rodante digital, un mamógrafo digital, un equipo seriógrafo de RX, un equipo de rayos X digital y digitalizadores.

Cabe señalar que para la instalación de este importante equipamiento de última generación fue necesario llevar a cabo diferentes obras de readecuación, como así también la capacitación del personal de salud.

La adquisición de equipamiento no solo responde a la necesidad de ofrecer un servicio de mayor calidad, sino que también es fundamental para garantizar la eficiencia y precisión en los diagnósticos. Hay que tener presente que, con el paso del tiempo, los equipos médicos sufren un desgaste natural y llegan al fin de su vida útil, lo que limita su capacidad de brindar resultados óptimos. En este contexto, la renovación de la aparatología se convierte en una inversión clave, no solo para mejorar la atención de los pacientes, sino para asegurar que los profesionales de la salud cuenten con las herramientas necesarias.

Por mencionar un ejemplo puntual, en el caso del seriógrafo, el equipo anterior con el cual contaba el nosocomio ya tenía alrededor de 20 años de servicio. Esto implicó, además, que para la instalación del nuevo se debieron realizar modificaciones a la sala.

Por su nivel de complejidad, el hospital San Martín de la capital provincial es el establecimiento de referencia para toda la provincia. Por este motivo, recibe una alta demanda de pacientes de diferentes puntos. Al respecto, el jefe del servicio de Diagnóstico por Imágenes del nosocomio, Edgardo Graf, señaló: "En el área de Radiología Central se atienden aproximadamente a unas 3.000 personas, mientras que en Radiología de Guardia se brinda atención a unos 5.000 pacientes. Y en cuanto a ecografías recibimos unos 2.500 pacientes por mes, y en lo que respecta a tomografías, en el servicio hemos llegado a tener 1.800 pacientes mensuales, dando respuesta no solo a Paraná sino también a toda la región, incluida Paraná Campaña y diferentes localidades de esta costa".

"Nuestro objetivo es que todos, sin importar su condición económica, tengan acceso a estudios complementarios de alto rendimiento. Estamos convencidos de que, con este nuevo equipamiento y el equipo profesional, el hospital San Martín se está posicionando para ser uno de los mejores servicios de la provincia", finalizó Graf.

