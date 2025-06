hernán rondán grasso.jpg Hernán Rondán Grasso: cuatro décadas de canto y 30 años de patriotismo en Entre Ríos

“La música significa mucho para mí; me marcó el camino y las fibras a fuego, permitiéndome conocer gente, cosechar amigos y explorar lugares. Siempre recuerdo el tema de Don Jorge Méndez, ‘Guitarra para el Camino, que dice: ‘si no fuera por esta guitarra que abre puertas, que no hay quien las abra’, y esto es así. Uno tiene que vivenciar muchas cosas para poder proyectar y contar cada canción cuando canta. Siempre digo que los poetas se nutren del pueblo y le devuelven su improvisación o sus letras, su poesía hecha canción al mismo pueblo. El pueblo es y será inspirador de tantos poetas, y el poeta la devuelve en canciones. Como decía Atahualpa, la música puede salvar al mundo. Con la música se sensibiliza, se pueden expresar diferentes sentimientos y estados de sentido. La música traspasa todo lo que tiene que ver con las fronteras y, como siempre digo, reconforta el alma y gratifica el corazón”, dijo el docente en diálogo con UNO.

En su formación musical, Rondán Grasso destacó la influencia de su profesor de música en el Instituto de Guitarra y Música de Maciá en la década de 1970. Además, reconoció a Marta Gaede y Amílcar Angelino de Paraná por haberlo introducido en el camino de la música entrerriana, incluyendo la obra de Don Linares Cardoso y otros poetas de la región.

Hernán Rondán Grasso banderas.jpg

Banderas Argentinas

Paralelamente a su carrera musical, Rondán Grasso desarrolló una noble iniciativa: llevar banderas nacionales a escuelas rurales. Esta tarea, que comenzó alrededor de 1995, surgió tras una estadía de casi un mes en Buenos Aires. La inspiración inicial provino del programa radial “Sembrando Conciencia” de Roberto Rimoldi Fraga, quien prometió enviar cien banderas para Entre Ríos. Rondán Grasso recibió diez, pero el resto no llegó debido al fallecimiento del líder del grupo que las confeccionaba, lo que lo impulsó a tomar la posta en la provincia. Al principio, él mismo compraba la tela, pintaba el sol y su madre cosía las banderas, colocando las cintas para los mástiles.

Hasta la fecha, Rondán Grasso entregó más de 516 banderas argentinas en diferentes establecimientos rurales, con dos banderas más próximas a ser entregadas en Quebracho y Camino Viejo a Viale, sumando un total de 518.

Aunque en un momento pensó en cerrar el ciclo al llegar a las 500 banderas, la iniciativa continúa. Antes la entrega era a caballo, actualmente no realiza distancias largas al lomo del animal, pero sigue su labor.

Se fijó un objetivo, el de abrazar en su acción cuatro valores culturales fundamentales para la humanidad: reivindicar la figura del caballo; un animal que mucho ha servido a la Patria y que incluso transportó y transporta a alumnos hasta las escuelas ubicadas en zonas rurales; el valor de la amistad, siempre; el valor cultural a través de la música y el valor por la Patria traducido en el respeto y el amor por la bandera Argentina.

Estos cuatro valores son, para él, esenciales para fomentar un mayor sentimiento por la identidad humana y el lugar donde se habita.

Entre las travesías que realizó junto a sus amigos y allegados para entregar una bandera en una escuela de campo, la más extensa fue en 2003. Partieron desde Oro Verde con destino a Colonia San Ramón, cerca de Concepción del Uruguay. Eran cuatro jinetes, cada uno con dos caballos, y recorrieron unos 300 kilómetros en seis días.

“En Estación Palo a Pique, en San José de Feliciano ya prácticamente había terminado la actividad de entrega cuando se acerca a la maestra corriendo uno de los chicos, todo despeinado y con su caballito sudoroso. Le contó que a último momento tuvo que ayudar a su papá a encerrar unos animales que se habían escapado y le tomó más tiempo de lo pensado. Aún así quería estar, no quería faltar y al ver eso ratificaba la importancia del símbolo para niños de distintos lugares”, indicó.

El maestro habló sobre la importancia de sembrar el amor por la Patria en los más chicos. “Acá nos hace falta sentido común, sentido de la Patria, vibrar en celeste y blanco. Tenemos que hermanar la educación y la cultura”, dijo.

Festejos

Para conmemorar estos importantes aniversarios, Rondán Grasso celebrará el sábado 21 sus “30 años con banderas y 40 años cantando” en la estancia Natalia Marina de Villa Urquiza, a partir de las 10. Se invita a los asistentes a llevar carne para asar, comida a la canasta y bebidas para compartir.