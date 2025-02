Hay que poner más huevos: la dieta debe incluir entre uno y tres por día

Avicultura producción Entre Ríos huevos 1.jpg

Todas estas variables alientan su consumo, y desde la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) remarcaron que en la Argentina creció de 336 unidades por habitante en 2023, a 363 unidades consumidas el año pasado. Se trata de un incremento del 7,9%, y esta cifra posiciona al país como el segundo mayor consumidor de huevos del mundo, después de México, con 378 unidades; y delante de Colombia, con 343.

Huevo duro.jpg

Creció el consumo de huevos

Este alza en la demanda también tienen su efecto en la industria: en 2024, la producción de huevos en Argentina creció un 10,2%, al pasar de 15,8 millones de unidades a 17,4 millones, de acuerdo a los datos de la CAPIA, que aseveró que esto fue posible a partir de un crecimiento del 8,6% del parque productivo argentino: el stock creció de 53,1 millones de aves de postura en 2023 a 57,7 millones el año pasado.

Por otra parte, la entidad reveló que en 2024 se produjeron en promedio 553 huevos por segundo. De ese volumen, un 98% se destinó al mercado interno. En el podio de provincias productoras, Buenos Aires ocupa el primer puesto, con 23 millones de aves (39,8%); seguida por Entre Ríos (17,2 millones y 29,9%) y Córdoba, con 5 millones que representan el 8,6% del total.

Creció el consumo de huevos.jpg Creció el consumo de huevos por sus beneficios nutricionales

Producción regional

La zona de Crespo es una de las que se destaca por su producción avícola, con medianas y grandes industrias vinculadas a la carne aviar y a la producción de huevos y sus derivados. UNO dialogó con Hernán, referente del establecimiento del rubro situado en el KM 400 de la Ruta 12, quien confirmó: “El consumo per cápita a nivel país creció bastante. Antes había una idea de que el colesterol que producía el huevo era malo y ahora se dice que no es así y que tiene colesterol bueno. Además, pese a las subas que hubo el año pasado, y que ahora empezaron a haber de nuevo en el precio del huevo, se puede afirmar que es un alimento en peso más económico que cualquier otro, ya que si uno compara el kilo de carne con lo que vale un kilo de huevo, estás lejísimo. Por eso también mucha gente elige el huevo, porque sigue siendo barato y es un alimento fuerte: tengo un amigo que es ciclista y él, por ejemplo, consume alrededor de tres huevos a la mañana, al mediodía se come dos o tres más y a la tarde lo mismo. Uno lo ve y es fibra pura”.

Huevos.jpg

Con respecto a las variaciones del precio, Hernán aseguró: “Todo es oferta y demanda. Y el año pasado, por lo que nos informaron las cabañas agrícolas que proveen la pollita bebé, que en gran parte se importa de Brasil, es que en ese país hubo un problema sanitario y se frenaron muchos ingresos. Esto generó un faltante grande de huevos al no haber después tantas gallinas ponedoras para producir. Eso hizo subir el precio”.

En el caso de su establecimiento, donde hacen acopio para poder abastecer al mercado, contó que con el incremento en el consumo tuvieron que agrandar el circuito: “Nosotros acopiamos de otras granjas y vendemos a otras provincias, y tuvimos que ampliar para poder cumplir con los pedidos”.

Ante la consulta acerca de si las altas temperaturas afectan la producción, aclaró: “Siempre influye, pero hoy esto mejoró con la incorporación de los galpones automáticos nuevos, que tienen un sistema de refrigeración que trabaja de manera similar a un aire acondicionado”. En cuanto al consumo, sostuvo que en verano el huevo dura entre 15 a 20 días a temperatura natural antes de echarse a perder, y en la heladera un poco más; y en invierno se mantienen de 30 a 35 días.

Huevos, qué rico.jpg

Aportes nutricionales

Sobre los cambios de hábito que se vienen registrando en el consumo de huevos, Yanina Gioria, licenciada en Nutrición en Paraná, explicó a UNO: “Se han hecho estudios y se ha visto que la yema no aporta suficiente colesterol perjudicial para un adulto sano. Si bien es verdad que la yema tiene algo de grasa, no es una grasa significativa que produzca hipercolesterolemia, es decir, colesterol alto”.

En este sentido, la especialista afirmó: “Genera más depósitos de grasa comer bizcochos u otros panificados que lo que uno consume de huevo. Pero tenemos más naturalizado comer panificados y por eso cuando mis pacientes me preguntan si se puede comer más de un huevo por día, les consulto si comen dos o más bizcochos por día y les cuento que en el cuerpo se almacenan en forma de triglicéridos si comemos mucha cantidad y comer huevo es más sano”.

Acto seguido, remarcó: “La verdad es que el huevo es un súper alimento. Entre comer otras cosas que no tienen grandes nutrientes, se puede optar por un huevo en cualquier momento del día, que no sólo aporta proteínas, sino también potasio, magnesio; hierro, que es bueno para la población anémica; un poquitito de hidrato de carbono, pero no en una cantidad significativa; y tiene vitamina D y además calcio, que es necesario para que no haya un déficit con el avance de la edad”.

Sobre la cantidad, precisó: “Obviamente siempre hablando de un adulto sano, o un niño sano, la recomendación es que puede comer entre uno y tres huevos diarios”. Y acotó: “Esto fue cambiando y hace unos 10 años atrás la sugerencia para la población argentina en las guías alimentarias era de tres huevos por semana”.

Los huevos son un super alimento.jpg Los huevos son un super alimento

No obstante, aclaró que si bien es un comestible muy completo, no se debe descuidar tener una alimentación variada. “Debemos comer también harinas integrales, granos, legumbres y demás. Una dieta variada es lo ideal, más allá de que después muchas veces no se hace”, observó.

También indicó que la ingesta de entre uno y tres huevos por día está contemplada en una persona que trabaja, que hace actividad física y está en movimiento, y remarcó: “Después hay personas que comen más, hay quienes consumen siete u ocho huevos por día. Depende también si consume carne, o con qué otras proteínas complementa la alimentación diaria; depende de muchos factores. Y en un niño, también se recomienda que pueda comer un huevo por día, o al menos cinco huevos por semana. Es mejor hacerlo hervido; o se puede hacer huevo poché o al horno cuando se preparan con otros alimentos, como una tarta o una tortilla. Lo que hay que evitar es cocinarlos fritos”.

Otro punto que recalcó con el huevo es tener precauciones en su almacenamiento: “Hay que tener en cuenta que esté pasteurizado, que se guarde en un lugar adecuado, que no sea lavado antes de almacenar porque ahí se pierde la protección que tiene el huevo”.

Por último, Gioria recordó que aunque los más populares son los huevos de gallina, hay más opciones que se pueden consumir, si bien a veces su acceso es más limitado, como por ejemplo los huevos de codorniz, o también los de ñandú, entre otros.

Huevo, alimento versátil.jpg El huevo es un alimento versátil

Datos

* Entre Ríos es la segunda provincia productora de huevos del Argentina (29,9%), detrás de Buenos Aires.

* A nivel mundial, Argentina es el segundo país que más consume huevos.

* A nivel país, la ingesta promedio per cápita en 2024 fue de 363 unidades, contra 336 en 2023