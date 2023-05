Gustavo Bordet rechazó la suspensión de las elecciones de San Juan y Tucumán

Elecciones 2023: Bordet y Bahl quieren consenso pero no descartan internas

Al respecto, el gobernador se manifestó en Twitter: "Mi solidaridad y apoyo a las provincias hermanas de Tucumán y San Juan. Si no se respetan los mecanismos institucionales de las provincias no hay federalismo en Argentina. Algo que parecen desear dirigentes centralistas que menoscaban los distritos en los que no gobiernan ellos".

Asimismo, el mandatario señaló que es "de suma preocupación para la democracia que elecciones de dos provincias sean suspendidas a sólo cinco días de realizarse".

"Tanto la judicialización de la política como la politización de la justicia debilitan las instituciones democráticas y generan incertidumbre", planteó.

Embed Mi solidaridad y apoyo a las provincias hermanas de #Tucumán y #SanJuan. Si no se respetan los mecanismos institucionales de las provincias no hay federalismo en Argentina. Algo que parecen desear dirigentes centralistas que menoscaban los distritos en los que no gobiernan ellos. — Gustavo Bordet (@bordet) May 9, 2023

La decisión de la Corte

El máximo tribunal resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, suspendió la convocatoria a elección de gobernador y vicegobernador de la provincia de Tucumán del próximo 14 de mayo hasta tanto se dicte un pronunciamiento definitivo. Idéntica determinación tomó para el caso de los comicios de San Juan.

En el marco de las elecciones 2023, los planteos fueron en contra de las postulaciones de Manzur y de Uñac porque, en caso de ser electos, superarían la cantidad de mandatos que las respectivas constituciones provinciales establecen para una misma persona.

En ambas sentencias la Corte Suprema expresó que la cuestión a resolver "corresponde a la competencia originaria de esta Corte prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional".

En ese sentido, los supremos afirmaron que "es evidente" que las elecciones podrían "producir en breve un trastorno institucional de difícil reparación", dice el fallo.

En el caso del sanjuanino Uñac la oposición argumentó que de resultar electo completaría "cuatro períodos", una duración que prohíbe la Constitución local y, en el caso de Manzur, que habiendo sido dos veces gobernador, también estaría vulnerando la norma de la alternancia.