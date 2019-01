Gualeguaychú marchó contra el tarifazo y en Buenos Aires prendieron las antorchas

Una gran convocatoria tuvo la marcha que realizaron, en la tarde de este jueves, las organizaciones políticas y los movimientos sociales de Gualeguaychú para repudiar los incrementos en los servicios anunciados por el Gobierno nacional para este año. "Nos empobrecen todos los días", afirmaron.

La Multisectorial Gualeguaychú, el colectivo que agrupa a más de veinte organizaciones políticas y movimientos sociales realizó la concentración en 25 de Mayo y avenida Rocamora, donde a partir de las 18 comenzaron a llegar vecinos de diferentes puntos de la ciudad del sur entrerriano.

"Marchamos para decirle basta al Gobierno nacional y al presidente Macri, que nos empobrece todos los días. Este será un año de muchísima conflictividad gremial, en el cual la Casa Rosada está empecinada a continuar con el ajuste y los recortes, todos en consonancia a los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI), al cual el Ejecutivo nos sometió a todos los argentinos", explicaron los organizadores a ElDía.





Con pancartas con la leyenda "Patria o Macri" o "No al genocidio de los jubilados", la columna compuesta por más de 250 personas avanzó por la céntrica calle 25 de Mayo, donde se gritaron y cantaron proclamas que pedían que "se deje de castigar el bolsillo de los trabajadores",





"La de hoy fue una marcha muy importante. Resolvimos en asamblea marchar por 25 de Mayo hasta Chalup y bajamos por Urquiza de nuevo hasta Rocamora. Las consignas fueron claras: decirle no al ajuste, no al aumento de las tarifas, no a las políticas neoliberales que el macrismo está implementando y que están perjudicando a todos", informó a ElDía Diego Sánchez, Secretario de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Gualeguaychú, uno de los organismos que componen el espacio de la Multisectorial.





La central de trabajadores fue, precisamente, la que convocó a que se realicen en todo el país marchas contra el Tarifazo , que se replicarán a lo largo de todo enero y febrero en diferentes puntos de la Argentina.





Esto será la previa de otro plan de lucha que se iniciará a partir de marzo, cuando comiencen los conflictos extensos en paritarias por mejoras de los porcentuales salariales a lo largo de todo 2019, sobre todo, en educación.