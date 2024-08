Gualeguaychú: el hospital veterinario está paralizado

"La universidad no tiene fondos para pagar sueldos, menos para continuar el edificio", indicaron desde AGDU sobre el hospital veterinario de Gualeguaychú

El dirigente de la Asociación de Docentes Universitarios (AGDU), Diego Zanetti, dijo que “el edificio del hospital médico veterinario en el Polo Educativo quedó paralizado el 15 de diciembre” y agregó: “La universidad no tiene fondos para pagar sueldos de docentes, imagino que menos para pagar la continuidad del edificio".

"Podíamos remarcar este año fundamentalmente que muchos docentes se han sumado a estas jornadas de paro, hay adhesiones bastante importantes es decir que disminuye la cantidad de gente que transita la universidad. La situación actual por el conflicto con las universidades se está haciendo cada vez más aguda, se ha llegado a un estado con mayor cantidad de días de paro, mayor cantidad de jornadas y de actividades para visibilizar", comentó el docente Zanetti.

Hospital Veterinario UNER 1 Gualeguaychú.jpg

El representante de AGDU también señaló que "la universidad está en una profunda crisis financiera debido al desfinanciamiento educativo, particularmente en el transcurso de este año". "Este desfinanciamiento plantea un quiebre de la lógica de mantenimiento del sistema universitario que se ha hecho históricamente a través de las leyes de presupuesto, esto tiene una asignación porcentual, esto sostiene este gran sistema que es una posibilidad de escala social", dijo Zanetti.

"En este momento estamos muy complicados, no sabemos cómo va a terminar el año y menos el mes, el panorama no es tan óptimo cómo nosotros quisiéramos a pesar de la media sanción que se dio por la ley ahora. No tenemos un panorama claro y queremos visibilizar la situación para que la gente entienda porque estamos haciendo paro", explicó el docente.

Además, Zanetti aclaró que "La UADER y la UTN también están en esta situación, las becas también se han afectado, esto nos impacta a todos por igual", publicó Máxima Online.

Hospital Veterinario UNER.jpg

La obra había sido anunciada en marzo de 2021, en el marco de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El rector Andrés Sabella había firmado un acta acuerdo junto al intendente Martín Piaggio, para avanzar en la donación del terreno para iniciar las obras que hoy se encuentran paralizadas.