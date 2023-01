Gremios estatales buscan poner en agenda la paritaria salarial

Señaló que en su momento el gobierno se había comprometido a retomar la negociación a fines de enero. “En enero tenemos el 5%, pero la idea es discutir y tener definida la situación salarial de febrero, en eso radica el pedido para que se adelante la paritaria. En base a la situación que tenemos, la inflación que no para y que seguimos perdiendo; 2023 tiene que ser el año para ver cómo podemos recuperar. Con este argumento de no ganarle a la inflación, es naturalizar la pobreza. Venimos planteando un esquema de recuperación del poder adquisitivo, en base a eso va a consistir nuestra presentación cuando nos convoquen”, consignó en declaraciones a UNO.

Para Muntes el acuerdo salarial logrado en 2022 es acorde a las expectativas de los trabajadores, y lo fundamentó diciendo: “No se perdió con respecto a la inflación, 2022 fue uno de los años, desde la vuelta de la democracia, en el que más derechos conseguimos para los trabajadores y trabajadoras”.

En cuanto a las demandas para mejorar las condiciones laborales del trabajador público, recordó: “En cuanto a pase a planta permanente, estabilidad laboral y todos los demás derechos que pudimos lograr avances en diferentes sectores. Por eso 2022 fue muy bueno, fue un año donde pudimos avanzar mucho en derechos y afianzar la carrera”. En esa línea dejó en claro que “si bien falta reglamentar la norma o ir en convenio colectivo de trabajo, que sería lo ideal”.

Para el sindicato es necesario reglamentar el Régimen Jurídico Básico “porque ya quedó viejo, ya quedó caduco, hay que actualizarlo. Lo mejor sería ir por el convenio colectivo de trabajo para todos los trabajadores estatales y a partir de ahí con todos los trabajadores municipales de las distintas localidades. En relación al Régimen la Ley fue sancionada, luego fue recortada y no se reglamentó”.

Los sectores más relegados

En base a la proyección del gobierno nacional, que prevé una inflación anual del 60%, la cúpula de ATE piensa trabajar en un esquema de la evolución de precios, para luego avanzar en una estrategia para recuperar la pauta salarial. “Entre 2016 y 2017 estábamos mucho mejor con respecto a la realidad de los trabajadores; esa es la idea, como de a poco vamos recuperando para no perder frente a la inflación, que la empatemos, en este esquema tenemos que trabajar”, enfatizó.

Luego se refirió a los sectores en los que se fue avanzando y en los que todavía falta atender las demandas salariales, como el caso de Salud. Al respecto, dijo: “Venimos planteando la posibilidad de gestionar un salario diferenciado, al igual que en Educación, Cocineras, el Copnaf. Son los que siempre están más rezagados en el marco de la administración pública”.

“No tenemos una proyección clara de lo que va a pasar en el año”

El haber mínimo establecido en el último acuerdo paritario de noviembre de 2022 para los agentes del Escalafón General, Vial, Contaduría General, Tesorería General y Presupuesto quedó establecido en 106.926 pesos. En el caso de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) confirmaron a UNO que se está trabajando en una agenda de 25 puntos para la paritaria de 2023. La secretaria Adjunta, Carina Domínguez, anticipó que uno de los ejes centrales “será la actualización salarial, que es el más urgente, en un escenario donde no tenemos una proyección clara de qué es lo que va a estar pasando en el primer trimestre del año. Va a ser una negociación difícil y compleja, depende de cuándo se dé la convocatoria para abordar, porque si escuchamos lo que dice el gobierno nacional, la inflación bajaría en el mes de abril: hay que tener cuenta todos esos elementos para proteger el salario, para no perder si esta situación no se da de esa manera”.

Si bien se está transitando la segunda quincena de enero, desde el gremio se está analizando la metodología para llevar a la mesa paritaria: “Si se tiene en cuenta que hay elementos de fondo que tienen que ver con problemáticas que vienen desde hace mucho y que no hemos podido tratar todavía”.

“Uno de los ítems que se buscarán trabajar será el de la carrera administrativa, también la Ley de Carrera de Enfermería. Queremos que se reglamenten algunos artículos del Régimen Jurídico, preparándonos para lo que podría ser el planteo de un convenio colectivo de trabajo”, expresó finalmente.