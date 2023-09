Gira mundial de Alberto Fernández: abogado entrerriano pide información

Y agregó: "Que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que, en el segundo semestre del año pasado, la pobreza alcanzó el 39,2% y la indigencia el 8,1% en Argentina. Estos porcentajes implican que actualmente hay 18.679.605 millones de personas en situación de pobreza y 3.859.816 millones en situación de indigencia en todo el país. Debido a estos datos de la realidad llevan a interpretar que los primeros que deben de ser austeros son nuestras autoridades y, claramente no es así, como lo demuestra el Señor presidente de la República Argentina Dr. Alberto Ángel Fernández, que se encuentra por realizar una inédita e innecesaria gira de despedida mundial, visitando varios países algunos todavía sin determinar, gira mundial sin ningún sentido, atento a que en tres meses deja su mandato y ni siquiera tiene la posibilidad de ser reelecto ya que no es candidato a presidente, viaje que le va a costar al erario público una cifra muy importante en dólares, que se sabe el país no tiene, el sin sentido de esta 'despedida' auto generada, demostrativo de la falta de empatía de los problemas que padece nuestra sociedad".

En ese marco, refirió que "los dineros públicos en divisa extranjera como lo es el dólar estadounidense que utilizará nuestro Sr Presidente y su comitiva son necesarios para importar insumos médicos que faltan y demás insumos de todos tipo, 'Remedios, Prótesis, Auto partes de automotores', por citar algunos están impedidos de importarse por falta de dólares, que según datos del Banco Central de la República Argentina tiene US$10.000.000.000,00 de deuda con los importadores por insumos ya ingresados a nuestro país. Esta semana el Fondo Monetario Internacional en un dictamen lapidario informa que nuestro país 'Descarriló', todo lo expuesto lleva a pensar lo innecesario del viaje de 'Despedida' que va a emprender nuestro Sr. Presidente Alberto Ángel Fernández. Los dineros que van a insumir los viajes que ya realizó a Paraguay y, quién sabe a que otro país 'Son públicos', como que falte aclararlo no son de propiedad del Sr".

Gira mundial

En otro pasaje del escrito, el abogado planteó que en medios nacionales trascendió en los últimos días que el presidente Alberto Fernández "planea varios viajes al exterior para las próximas semanas". "Asunción del Paraguay, donde asumirá funciones el nuevo mandatario de ese país —Santiago Peña—; Nueva Delhi en la India, que será la sede de la próxima Cumbre del G 20; y la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, aparecen entre los destinos que visitará el jefe de Estado", enumeró.

Y agregó que "el 9 y 10 del mes de septiembre, se llevará a cabo la 18º cumbre de los jefes de Estado y de gobierno del G20 en la ciudad de Nueva Delhi, en India. A la par, Alberto Fernández recibió invitación del gobierno chileno para los actos que habrá de Santiago de Chile en conmemoración a los 50 años del golpe militar de Augusto Pinochet. Asimismo, fue invitado a participar de la 78º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. De la misma manera, evalúan la participación en G-77 y un viaje a China".

"Además de lo expuesto se ha informado vagamente que el Sr. Presidente realizará otros viajes a países a determinar en tono de despedida", añadió.

Así las cosas, en su presentación solicitó al juez Federal se intime al Sr. jefe de Gabinete de ministros para que informe: "Si tiene el Sr. presidente Alberto Ángel Fernández autorización del Congreso para ausentarse del país, a qué destinos y por cuánto tiempo; que indique del sentido estratégico, político y económico de los viajes a realizar; que informe cual es la agenda institucional y privada del Sr. presidente y de su comitiva en cada país que visitará; que informe la comitiva que lo acompañará y función que cumple cada uno/a; cuáles serán sus lugares de alojamiento, del Sr. presidente y de la comitiva que lo acompañará; que informe cual es la comitiva de la Sra. Fabiola Andrea Yáñez y qué función cumplirá cada uno; que informe el monto 'total' en dólares tiene presupuestado para todos los viajes a realizar viáticos de la comitiva y todo otro gasto a realizar".